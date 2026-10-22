Ari Aster gromadzi obsadę do filmu ze Scarlett Johansson

Wygląda na to, że w najnowszym filmie Ariego Astera
wystąpi szereg hollywoodzkich gwiazd. Do "Scapegoat
", thrillera ze Scarlett Johansson
w jednej z głównych ról, dołączył właśnie Cory Michael Smith
. Na ekranie zobaczymy także Jacoba Elordiego
, Jude’a Lawa
, Ellę Purnell
, Caleba Landry’ego Jonesa
i Sambę Schutte’a
. Projekt będzie dystrybuowany przez studio A24.
"Scapegoat" – tajemnicza historia
Na razie twórcy nie zdradzają, o czym opowie "Scapegoat
". Brak oficjalnych informacji nie przeszkodził jednak w pojawieniu się pierwszych teorii. Według jednej z nich bohaterem filmu ma być lekarz, który dostaje zadanie zoperowania internetowej gwiazdy. Inna źródła wskazują na romans science fiction. Są też głosy, że Aster tym razem postawi na bardziej klasyczny dramat, odmienny od gatunkowych eksperymentów, z którymi jest kojarzony.
Na konkrety trzeba więc jeszcze poczekać.
Cory Michael Smith i Steve Carell w filmie "Mountainhead"
Cory Michael Smith – skąd go znamy? Cory Michael Smith
zbierał ostatnio pochwały za rolę w filmie HBO "Mountainhead
", w którym partnerowali mu Steve Carell
i Ramy Youssef
. Niedawno zagrał też w produkcji "The Sun Never Sets
", gdzie występuje razem z Dakotą Fanning
i Jakiem Johnsonem
.
Niedługo Smith pojawi się w "Slayground
", filmie studia A24 wyreżyserowanym przez Jeremy’ego Saulniera
. Premierę tej produkcji zaplanowano na 29 stycznia.