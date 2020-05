Ari Aster wyprodukuje remake "Save the Green Planet!"

Koreański hit " Save the Green Planet! " zostanie jeszcze raz nakręcony przez tego samego reżysera Janga Joon-hwana – tym razem na potrzeby amerykańskiego rynku. Producencką pieczę nad projektem będzie sprawował Ari Aster – reżyser " Midsommar ", a scenariusz przerobi Will Tracy , twórca " Sukcesji ". Save the Green Planet! " opowiada o mężczyźnie, który wierzy, że obce istoty planują atak na Ziemię. Po przeprowadzeniu dochodzenia, które polega głównie na oglądaniu filmów sci-fi, utwierdza się w przekonaniu, że przywódca istot pozaziemskich przebywa na Ziemi pod postacią prezesa dużej spółki chemicznej. Chcąc ocalić ludzkość, bohater wraz ze swoją naiwną dziewczyną, cyrkowym linoskoczkiem, porywa domniemanego przybysza z obcej planety w nadziei, że w ten sposób inwazja kosmitów zostanie powstrzymana. Aster jest przekonany, że film Janga Joon-hwana jeszcze lepiej wybrzmi w obecnych czasach, kiedy to poruszony w nim temat stał się jeszcze bardziej aktualny. Historia ma więc być lepiej zestrojona z tym, co się obecnie dzieje.