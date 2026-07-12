Ariana Grande nie zagra w 13. sezonie "American Horror Story"

Horror story dla fanów Ariany Grande. Aktorka i piosenkarka niestety nie pojawi się w trzynastym sezonie serialu "American Horror Story". Miał to być debiut gwiazdy w popularnej antologii.
"American Horror Story" bez Ariany Grande Ariana Grande nie występowała dotychczas w "American Horror Story"
, ale współpracowała już wcześniej z twórcą serialu, producentem Ryanem Murphym
, przy okazji innego show – "Królowe krzyku
". Udział Grande w trzynastym sezonie został ogłoszony w listopadzie zeszłego roku.
Gwiazda "Wicked
" była wówczas jedynym nowym nazwiskiem w obsadzie. Miała wystąpić u boku znanych z poprzednich sezonów aktorów takich jak m.in. Sarah Paulson
, Evan Peters
, Angela Bassett
, Kathy Bates
, Emma Roberts
, Billie Lourd
, Gabourey Sidibe
, Leslie Grossman
i Jessica Lange
. Grande musiała zrezygnować z występu w "American Horror Story" ze względu na konflikt harmonogramów. Ze zdjęciami do serialu koliduje bowiem jej trasa koncertowa "Eternal Sunshine".
Nie wiemy, w kogo miała wcielić się piosenkarka ani kto ją zastąpi.
W listopadzie, opowiadając o planowanym udziale w serialu, Grande
zdradziła tyle: Wiem tylko troszkę. Ale nie mogę ujawnić tego, co wiem. Prawdopodobnie dostanę malutką rólkę. Ale będę wdzięczna, mogąc być częścią serialu, bo uwielbiam całą obsadę.
Trzynasty sezon "American Horror Story
" ma zadebiutować 24 września.
"American Horror Story: Oczekiwanie" – zwiastun