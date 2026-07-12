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Ariana Grande nie zagra w 13. sezonie "American Horror Story"

Variety / autor: /
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Ariana Grande nie zagra w 13. sezonie &quot;American Horror Story&quot;
źródło: Getty Images
autor: Christopher Polk/2026GG
Horror story dla fanów Ariany Grande. Aktorka i piosenkarka niestety nie pojawi się w trzynastym sezonie serialu "American Horror Story". Miał to być debiut gwiazdy w popularnej antologii.
       

"American Horror Story" bez Ariany Grande




Ariana Grande nie występowała dotychczas w "American Horror Story", ale współpracowała już wcześniej z twórcą serialu, producentem Ryanem Murphym, przy okazji innego show – "Królowe krzyku".

Udział Grande w trzynastym sezonie został ogłoszony w listopadzie zeszłego roku. Gwiazda "Wicked" była wówczas jedynym nowym nazwiskiem w obsadzie. Miała wystąpić u boku znanych z poprzednich sezonów aktorów takich jak m.in. Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman i Jessica Lange.

Grande musiała zrezygnować z występu w "American Horror Story" ze względu na konflikt harmonogramów. Ze zdjęciami do serialu koliduje bowiem jej trasa koncertowa "Eternal Sunshine". Nie wiemy, w kogo miała wcielić się piosenkarka ani kto ją zastąpi.

W listopadzie, opowiadając o planowanym udziale w serialu, Grande zdradziła tyle: Wiem tylko troszkę. Ale nie mogę ujawnić tego, co wiem. Prawdopodobnie dostanę malutką rólkę. Ale będę wdzięczna, mogąc być częścią serialu, bo uwielbiam całą obsadę.

Trzynasty sezon "American Horror Story" ma zadebiutować 24 września.

"American Horror Story: Oczekiwanie" – zwiastun


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