Ariana Grande o przerwie w karierze: "Trzeba stawiać granice"

Ariana Grande tłumaczy, dlaczego robi przerwę w karierze

Ariana Grande w "Wicked"

Grande zapewnia, że przerwa nie ma związku z falą komentarzy o jej wyglądzie

teledysk do piosenki "Hate That I Made You Love Me" z albumu "Petal"

Ariana Grande w filmie "Wicked" – zobacz zwiastun