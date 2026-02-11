Ariela Barer zastapi Odessę A'zion w filmie Seana Durkina

Sean Durkin znalazł zastępstwo dla Odessy A'zion, która musiała opuścić jego najnowszy projekt po tym, jak pojawiły się zarzuty o "whitewashing" postaci, w jaką miała się wcielić. Zamiast niej w filmie "Deep Cuts" wystąpi Ariela Barer znana m.in. z serialu "The Last of Us".
Ariela Barer zagra w "Deep Cuts"
Odessa A'zion Getty Images © JC Olivera/2026GG
miała wcielić się w postać Zoe Gutierrez, opisywaną przez autorkę książkowego oryginału jako pół-Meksykanka, pół-Żydówka. Po ogłoszeniu zaangażowania aktorki w projekt, w internecie pojawiły się głosy, że A'zion – jako kobieta pochodzenia żydowskiego – tylko częściowo pasuje do swojej książkowej bohaterki.
Ataki w jej kierunku, a także całej ekipy filmu "Deep Cuts", pojawiły się dość szybko, podnosząc argumenty "whitewashingu" i zabierania ról reprezentantkom i reprezentantom mniejszości. A'zion, którą możemy obecnie oglądać w "Wielkim Martym", postanowiła wycofać się z projektu.
Teraz wiemy, że zastąpi ją Ariela Barer,
którą wystąpiła dotychczas jako Gert Yorkes w serialu "Runaways
" oraz jako Mel w serialu "The Last of Us
". Ponadto w jej filmografii są m.in. "Jak wysadzić rurociąg
" i "Rebel
". Jestem podekscytowana, mogąc być częścią tego wyjątkowego projektu u boku tak świetnych ludzi
, napisała Barer
na Instagramie. W osobnym poście aktorka odniosła się też do decyzji swojej poprzedniczki: Szczere ukłony w stronę Odessy A'zion, która dała przykład uczciwości, i która, odkąd ją znam, jest absolutnie prawdziwa.
"Deep Cuts" – co wiemy o filmie? "Deep Cuts"
ma być ekranizacją świeżo wydanej debiutanckiej powieści autorstwa Holly Brickley. Jej akcja rozgrywa się w pierwszej dekadzie XXI wieku. To opowieść o miłości między dwójką dwudziestokilkulatków, których łączy obsesja na punkcie muzyki – a także o realiach ambicji, poczuciu przynależności i dorosłości. Historia toczy się na tle definiującego erę dziesięciolecia, a muzyka nagrodzonego Grammy Blake'a Millsa pełni w niej kluczową rolę.
Na początku zeszłego roku wydawało się, że w "Deep Cuts" główne role zagra duet Saoirse Ronan
–Austin Butler
. W toku kolejnych miesięcy oboje aktorów wycofało się jednak z projektu. W głównych rolach zastąpią ich pamiętana z filmu "Obcy: Romulus
" Cailee Spaeny
i Drew Starkey
grający Allertona w filmie "Queer
". To właśnie im już niebawem miała partnerować A'zion
– zdjęcia do produkcji miały bowiem ruszyć już w przyszłym miesiącu. Zdaje się, że te mogą zostać jednak opóźnione przez proces poszukiwania pół-Żydówki, pół-Meksykanki chętnej do wzięcia udziału w projekcie. Durkin
napisze scenariusz i stanie za kamerą. W filmografii Seana Durkina
są już "Martha Marcy May Marlene
" (2011), "Gniazdo
" (2020) i "Bracia ze stali
" (2023) oraz serial "Nierozłączne
".
"Runaways" – zwiastun