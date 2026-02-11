Newsy Filmy Ariela Barer zastapi Odessę A'zion w filmie Seana Durkina
The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ariela+Barer+zastapi+Odess%C4%99+A%27zion+w+filmie+Seana+Durkina-165137
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Sean Durkin znalazł zastępstwo dla Odessy A'zion, która musiała opuścić jego najnowszy projekt po tym, jak pojawiły się zarzuty o "whitewashing" postaci, w jaką miała się wcielić. Zamiast niej w filmie "Deep Cuts" wystąpi Ariela Barer znana m.in. z serialu "The Last of Us".

Ariela Barer zagra w "Deep Cuts"



GettyImages-2255257513.jpg Getty Images © JC Olivera/2026GG


Odessa A'zion miała wcielić się w postać Zoe Gutierrez, opisywaną przez autorkę książkowego oryginału jako pół-Meksykanka, pół-Żydówka. Po ogłoszeniu zaangażowania aktorki w projekt, w internecie pojawiły się głosy, że A'zion – jako kobieta pochodzenia żydowskiego – tylko częściowo pasuje do swojej książkowej bohaterki. Ataki w jej kierunku, a także całej ekipy filmu "Deep Cuts", pojawiły się dość szybko, podnosząc argumenty "whitewashingu" i zabierania ról reprezentantkom i reprezentantom mniejszości. A'zion, którą możemy obecnie oglądać w "Wielkim Martym", postanowiła wycofać się z projektu.

Teraz wiemy, że zastąpi ją Ariela Barer, którą wystąpiła dotychczas jako Gert Yorkes w serialu "Runaways" oraz jako Mel w serialu "The Last of Us". Ponadto w jej filmografii są m.in. "Jak wysadzić rurociąg" i "Rebel".

Jestem podekscytowana, mogąc być częścią tego wyjątkowego projektu u boku tak świetnych ludzi, napisała Barer na Instagramie. W osobnym poście aktorka odniosła się też do decyzji swojej poprzedniczki: Szczere ukłony w stronę Odessy A'zion, która dała przykład uczciwości, i która, odkąd ją znam, jest absolutnie prawdziwa.

"Deep Cuts" – co wiemy o filmie?


    
"Deep Cuts" ma być ekranizacją świeżo wydanej debiutanckiej powieści autorstwa Holly Brickley. Jej akcja rozgrywa się w pierwszej dekadzie XXI wieku. To opowieść o miłości między dwójką dwudziestokilkulatków, których łączy obsesja na punkcie muzyki – a także o realiach ambicji, poczuciu przynależności i dorosłości. Historia toczy się na tle definiującego erę dziesięciolecia, a muzyka nagrodzonego Grammy Blake'a Millsa pełni w niej kluczową rolę.

Na początku zeszłego roku wydawało się, że w "Deep Cuts" główne role zagra duet Saoirse RonanAustin Butler. W toku kolejnych miesięcy oboje aktorów wycofało się jednak z projektu. W głównych rolach zastąpią ich pamiętana z filmu "Obcy: Romulus" Cailee Spaeny i Drew Starkey grający Allertona w filmie "Queer". To właśnie im już niebawem miała partnerować A'zion – zdjęcia do produkcji miały bowiem ruszyć już w przyszłym miesiącu. Zdaje się, że te mogą zostać jednak opóźnione przez proces poszukiwania pół-Żydówki, pół-Meksykanki chętnej do wzięcia udziału w projekcie.
  
Durkin napisze scenariusz i stanie za kamerą. W filmografii Seana Durkina są już "Martha Marcy May Marlene" (2011), "Gniazdo" (2020) i "Bracia ze stali" (2023) oraz serial "Nierozłączne". 

"Runaways" – zwiastun


