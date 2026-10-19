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Armie Hammer jako płatny zabójca. Zagra w thrillerze akcji "Tokyo Blitz"

Deadline / autor: /
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Armie Hammer jako płatny zabójca. Zagra w thrillerze akcji &quot;Tokyo Blitz&quot;
Armie Hammer dostał kolejną rolę filmową. Aktor znany z "Tamtych dni, tamtych nocy" i "The Social Network" wystąpi w thrillerze akcji "Tokyo Blitz", do którego zdjęcia niedawno zakończyły się w Los Angeles.

O czym opowie "Tokyo Blitz"?



hammer-armie.jpg Getty Images © Tibrina Hobson


W "Tokyo Blitz" Hammer wcieli się w Ricka, amerykańskiego płatnego zabójcę, który nie chybia celu. Na jego drodze stanie bezwzględny egzekutor yakuzy, próbujący ocalić swoją rozbitą rodzinę. Bohater zostaje wciągnięty w krwawą walkę o kontrolę nad pierwszym legalnym kasynem w Tokio, co prowadzi do nieuniknionego starcia z postacią graną przez Hammera. Film napisał i wyreżyserował Garrett Glassell, twórca "Kade". W obsadzie znaleźli się również Joey Chase, Kooper Seewald, Yuwi, Nobuaki Shimamoto i John Kim.

Za produkcję odpowiadają Keli Price z Price Productions, Tommy Anderson z Charthouse Films oraz Liam S. Terlecki. Międzynarodową sprzedażą filmu zajęła się firma Film Mode Entertainment, która zaprezentuje pierwsze materiały z "Tokyo Blitz" potencjalnym nabywcom podczas przyszłomiesięcznych targów American Film Market. Price stwierdził w komunikacie: "Tokyo Blitz" to thriller akcji, który ma w sobie prawdziwe emocje. Garrett stworzył wyrazisty świat, jednocześnie brutalny i bardzo osobisty. Ma własny styl i wizję, a połączenie jej z Armiem okazało się świetnym wyborem.

Udział w filmie wpisuje się w próbę odbudowania kariery przez Hammera po kilku latach zawodowego zastoju będącego efektem serii kontrowersji. W 2021 roku agencja WME zakończyła współpracę z aktorem, a od tamtej pory nie miał on stałej reprezentacji agencyjnej. Choć przy negocjowaniu jego angażu w "Tokyo Blitz" pomagała agencja CAA, według źródeł "Deadline" nie oznacza to, że przejęła ona reprezentowanie aktora. 
"Tokyo Blitz"  to pierwszy ogłoszony projekt Hammera od czasu kontrowersji wokół filmu "Citizen Vigilante", który latem zwrócił uwagę mediów m.in. za sprawą wsparcia Elona Muska. Pojawiały się pogłoski o sequelu, ale udział Hammera nie został oficjalnie potwierdzony.

"Citizen Vigilante" - zwiastun



Mężczyzna bierze sprawiedliwość w swoje ręce, ścigając przestępców. Jego samozwańcza krucjata czyni go gwiazdą mediów społecznościowych, ale jednocześnie stawia go w konflikcie z lokalnym szefem policji. 

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