Armie Hammer nie zagra w "The Dark Knight". Uwe Boll zmienia tytuł

Armie Hammer nie będzie Mrocznym Rycerzem

"Citizen Vigilante" – powrót Armiego Hammera do aktorstwa

Zwiastun najnowszego filmu Uwe Bolla "First Shift"

Przypomnijmy, że. Na to naciskał Warner Bros. ze względu na to, że identyczny tytuł miało ich widowisko o Batmanie w reżyserii Christophera Nolana W lutym Uwe Boll przypominał, że kiedy sytuacja była odwrotna i WB wprowadziło do kin film " Rampage ", to nie zmieniło jego tytułu, mimo że Boll lata wcześniej nakręcił film pod tym właśnie tytułem.Teraz jednak w rozmowie z portalem Variety stwierdził, żeDodał, że na jego decyzję wpływ miały również głosy fanów.to film według oryginalnego pomysłu Uwe Bolla . Jest to historia Sanders. Sfrustrowany mężczyzna bierze sprawiedliwość we własne ręce i zaczyna polowanie na kryminalistów. Jego działania sprawiają, że staje się bohaterem mediów społecznościowych., dla którego jest to pierwszy z kroków w procesie powrotu na kinowe ekrany po tym, jak w wyniku skandali obyczajowych został skasowany. Na planie partnerował mu Costas Mandylor , który wcielił się w oficera Interpolu podążającego śladami Sandersa.Zdjęcia do filmu kręcone były w Chorwacji, głównie w okolicach Zagrzebia.