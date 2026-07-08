Armie Hammer we łzach. Tak zareagował na film "Citizen Vigilante" Uwe Bolla

"Citizen Vigilante" to jedna z najgłośniejszych premier ostatnich tygodni. O filmie dowiedział się cały świat, kiedy Elon Musk na dwa dni wrzucił go w całości na swój serwis społecznościowy X. Film podzielił świat. W sieci można znaleźć skrajne opinie na jego temat. Ale dotąd nie wiedzieliśmy, co o nim myśli jego gwiazda Armie Hammer.
Jak zareagował Armie Hammer na film Uwe Bolla?
Kiedy Armie Hammer
otrzymał propozycję zagrania w filmie Uwe Bolla "The Dark Knight"
(tak bowiem początkowo nazywał się "Citizen Vigilante"), był w siódmym niebie. Po skandalu obyczajowym, który zrujnował jego karierę, była to dopiero druga oferta roli, jaką otrzymał. Nic więc dziwnego, że zgodził się w filmie zagrać.
Jak jednak donosi portal Puck, teraz nie jest już tak zadowolony. Podobno, kiedy pierwszy raz zobaczył film Bolla
, miał łzy w oczach. Był w kompletnym szoku, ponieważ to nie był film, na jaki się pisał.
Wiedział, że obraz będzie się skłaniał ku prawicowym poglądom, ale był zdruzgotany ostatecznym efektem.
Jedna z osób, wspomina, co powiedział jej Hammer w reakcji na gotowy film: To nie jest film, który myślałem, że kręcimy. Jest nienawistny i obrzydliwy.
Jeśli doniesienia portalu Puck są prawdziwe, powstaje pytanie: co teraz zrobi Armie Hammer
. Uwe Boll
już bowiem zapowiedział film "Citizen Vigilante 2"
. Jego gwiazdą, przynajmniej w zaprezentowanym plakacie, ma być Armie Hammer. Dwójka ma bowiem opowiedzieć o tym, jak tytułowy bohater przyjeżdża do Ameryki i tu kontynuuje swoją krucjatę przeciwko obcym, którzy jego zdaniem są winni narastającej fali przestępstw.
Zwiastun filmu "Citizen Vigilante"