Hemsworth i Schwarzenegger w filmie akcji o rodzinie Kellych

W sieci pojawiły się doniesienia, że Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth połączą siły w nowym filmie akcji "The Kelly’s", który powstaje dla Amazon MGM Studios. Produkcja ma ruszyć w maju na Węgrzech.

Film opowie historię młodego policjanta Jacka Kelly’ego, który zostaje wciągnięty w niebezpieczny spisek terrorystyczny. W obliczu narastającego chaosu będzie musiał walczyć nie tylko o własne życie, ale też o bezpieczeństwo swojej żony i przyszłość zawodową. Sytuację komplikuje jego rodzina - grupa policjantów o "szalonych i nieustępliwych instynktach", którzy nie zamierzają trzymać się zasad. Inne szczegóły produkcji pozostają na razie tajemnicą, ale projekt jest już w fazie przygotowań, a studio kompletuje obsadę przed rozpoczęciem zdjęć.

Schwarzeneggera mogliśmy oglądać ostatnio w serialu "Fubar", zaś Hemswortha m.in. w najnowszym sezonie "Wiedźmina" - był to jego debiut w roli Geralta z Rivii, którą przejął od Henry'ego Cavilla. "The Kelly’s" będzie także ponownym spotkaniem obu aktorów na ekranie - wcześniej wystąpili razem w "Niezniszczalnych 2". 

