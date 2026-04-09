Hemsworth i Schwarzenegger w filmie akcji o rodzinie Kellych

W sieci pojawiły się doniesienia, że Arnold Schwarzenegger i Liam Hemsworth połączą siły w nowym filmie akcji "The Kelly’s", który powstaje dla Amazon MGM Studios. Produkcja ma ruszyć w maju na Węgrzech.
Co wiemy o "The Kelly's"?
Film opowie historię młodego policjanta Jacka Kelly’ego, który zostaje wciągnięty w niebezpieczny spisek terrorystyczny. W obliczu narastającego chaosu będzie musiał walczyć nie tylko o własne życie, ale też o bezpieczeństwo swojej żony i przyszłość zawodową. Sytuację komplikuje jego rodzina - grupa policjantów o "szalonych i nieustępliwych instynktach", którzy nie zamierzają trzymać się zasad. Inne szczegóły produkcji pozostają na razie tajemnicą, ale projekt jest już w fazie przygotowań, a studio kompletuje obsadę przed rozpoczęciem zdjęć. Schwarzeneggera
mogliśmy oglądać ostatnio w serialu "Fubar
", zaś Hemswortha
m.in. w najnowszym sezonie "Wiedźmina
" - był to jego debiut w roli Geralta z Rivii
, którą przejął od Henry'ego Cavilla
. "The Kelly’s"
będzie także ponownym spotkaniem obu aktorów na ekranie - wcześniej wystąpili razem w "Niezniszczalnych 2
".
"Niezniszczalni 2" - zwiastun