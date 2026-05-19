Sequel "Conana Barbarzyńcy" nadchodzi. Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia

Wygląda na to, że wszystko jest już gotowe, by zacząć prace nad widowiskiem "King Conan". Dobre informacje dla fanów miał ostatnio producent Fredrik Malmberg.

"King Conan" to rzecz jasna film, na który fani "Conana Barbarzyńcy" czekają od wielu, wielu lat. Fredrik Malmberg twierdzi, że wszystkie kontrakty zostały już podpisane i przygotowany plan zakłada, że zdjęcia realizowane będą w przyszłym roku.

Gwiazdą filmu będzie oczywiście Arnold Schwarzenegger, który nowy film porównuje do arcydzieła Clinta Eastwooda "Bez przebaczenia", tyle że z dodatkiem bitew.

Cała idea "King Conan" polega na tym, że Conan jest królem już od 40 lat. Postarzał się. Nie jest już w takiej kondycji, jak w czasach "Conana Barbarzyńcy". Ludzie to zauważają i próbują się go pozbyć. Sam Conan też jest już zmęczony życiem króla i chce coś zmienić.

Za reżyserię będzie odpowiadać Christopher McQuarrie, który ostatnie lata spędził na realizowaniu kolejnych części "Mission: Impossible". Teraz jednak McQuarrie i Cruise postanowili od siebie odpocząć i tak reżyser związał się z widowiskiem fantasy.

