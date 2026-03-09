Arnold Schwarzenegger wraca jako Conan Barbarzyńca! Znamy reżysera

O powrocie Arnolda Schwarzeneggera do roli Conana Barbarzyńcy mówiło się od lat. Wydawało się wprawdzie, że projekt ostatecznie nie dojdzie do skutku (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), ale nowe informacje ujawnione przez aktora rzucają na sprawę zupełnie inne światło. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Arnold Schwarzenegger o powrocie Conana Barbarzyńcy
W rozmowie z fanowskim portalem TheArnoldFans Schwarzenegger potwierdził, że planuje powrót do swoich najbardziej kultowych ról: Dutcha z "Predatora" (nad którym pracuje Dan Trachtenberg
), Johna Matriksa z "Commando
" oraz… Conana Barbarzyńcy
. Przy okazji ujawnił, że w ten ostatni projekt został zaangażowany Christopher McQuarrie
: Zatrudnili fantastycznego scenarzystę i reżysera, który zrobił ostatnie cztery filmy Toma Cruise'a. Ma napisać i wyreżyserować "Króla Conana". Pracują teraz nad moją postacią, piszą ją w taki sposób, aby pasowała do mojego wieku. Oczywiście wejdę na plan i skopię tyłki, ale będzie to wyglądało inaczej.
Christopher McQuarrie na premierze ostatniej części cyklu "Mission: Impossible"Schwarzenegger
ujawnił, czego możemy się spodziewać po filmie: Z Królem Conanem to wspaniała, stara historia. Conan rządził przez 40 lat, a teraz zostaje wygnany z królestwa. Oczywiście dochodzi do konfliktu, ale jakoś udaje mu się wrócić i jest tam mnóstwo szaleństwa, przemocy, magii, niezwykłych stworzeń i tym podobnych. No i technologia wykorzystywana do efektów specjalnych bardzo się rozwinęła. Studio przeznaczyło na te filmy duże pieniądze, więc nie mogę się już doczekać tych projektów.
"Conan Barbarzyńca
" na podstawie prozy Roberta E. Howarda
trafił na ekrany w 1982 roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Arnoldowi Schwarzeneggerowi
partnerowali m.in. James Earl Jones
, Max von Sydow
i Sandahl Bergman
. Przypominamy zwiastun: