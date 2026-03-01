Scenografowie przyznali nagrody. To będą też Oscary?

Scenografowie rozdali swoje nagrody i jak to często bywa, to najbardziej prawdopodobne typy przyszłych oscarowych faworytów. Podczas jubileuszowej, 30. gali Amerykańskiej Gildii Scenografów największe filmowe laury zgarnęły "Frankenstein" oraz "Jedna bitwa po drugiej". Uroczystość odbyła się w Los Angeles i – patrząc na historię tej gali – jej werdykty warto traktować serio.
ADG – nagrody amerykańskich scenografów
ADG ma nosa do Oscarów. W ciągu niemal trzech dekad aż 20 razy zwycięzca jednej z głównych kategorii filmowych później sięgał też po statuetkę Akademii za scenografię. Rok temu ten scenariusz zrealizował się przy okazji "Wicked
" – po wygranej w ADG twórcy oprawy wizualnej musicalu dwa tygodnie później odebrali Oscara.
W tym roku twórcy scenografii "Frankensteina
" i "Jednej bitwy po drugiej
" powalczą o nagrodę Akademii już niebawem. Ich rywalami będą m.in. ekipy pracujące przy nominowanych do Oscara za najlepszy film produkcjach: "Grzesznicy
", "Hamnet
" i "Wielki Marty
".
"Jedna bitwa po drugiej"
Małą niespodziankę przyniosła kategoria fantasy. Kasra Farahani
zwyciężył za "Fantastyczną 4: Pierwsze kroki
", wyprzedzając takie tytuły jak "Avatar: Ogień i popiół
" czy "Wicked: Na dobre
". Marvel może więc dopisać sobie kolejny prestiżowy sukces.
W animacji triumfowały "K-popowe łowczynie demonów
". Produkcja Netfliksa najpierw zdominowała Annie Awards, potem dorzuciła wygrane na VES i Eddie Awards – teraz do kolekcji dołożyła statuetkę ADG.
Nie zabrakło też serialowych akcentów. Nagrody powędrowały m.in. do twórców scenografii "Studia
", "Rozdzielenia
" oraz "Palm Royale
". W kategorii fantasy dla serialu jednogodzinnego zwyciężył "Andor
", który niedawno zakończył emisję i – jak widać – wciąż zbiera branżowe pochwały.
Sezon nagród wchodzi w decydującą fazę, a ADG po raz kolejny wysyła jasny sygnał: jeśli ktoś chce typować oscarowych zwycięzców w kategorii scenografii, właśnie dostał solidną podpowiedź.
Nagrody Amerykańskich Scenografów – zwycięzcy Najlepsza scenografia w filmie kostiumowym
"Frankenstein
" Najlepsza scenografia w filmie współczesnym
"Jedna bitwa po drugiej
" Najlepsza scenografia w filmie fantasy
"Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
" Najlepsza scenografia w animacji
"K-popowe łowczynie demonów
" Najlepsza scenografia w filmie telewizyjnym lub serialu limitowanym
"Potwór: Historia Eda Geina
" Najlepsza scenografia w godzinnym odcinku serialu kostiumowego kręconego przy użyciu jednej kamery
"Palm Royale
": "Maxine Drinks Martini’s Now", "Maxine Serves a Swerve" Najlepsza scenografia w godzinnym odcinku serialu współczesnego kręconego przy użyciu jednej kamery
"Rozdzielenie
": "Chikhai Bardo" Najlepsza scenografia w godzinnym odcinku serialu fantasy kręconego przy użyciu jednej kamery
"Andor
": "Who Are You?" Najlepsza scenografia w półgodzinnym odcinku serialu kręconego przy użyciu jednej kamery
"Studio
": "The Note"