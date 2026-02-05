Newsy Filmy Gwiazda "Sex Education" w komedii o koszmarnym spotkaniu z teściami
Gwiazda "Sex Education" w komedii o koszmarnym spotkaniu z teściami

W sieci pojawiły się informacje o obsadzie nadchodzącej komedii "Happy", która opowie o "być może najgorszym pierwszym spotkaniu z rodzicami partnera kiedykolwiek uwiecznionym na ekranie". Gwiazdami filmu zostali Asa Butterfield ("Sex Education"), Brittany O’Grady ("Biały Lotos") Mark Strong ("Pingwin"), Kyra Sedgwick ("Podkomisarz Brenda Johnson") oraz Patti Harrison ("Umowa na zawsze").

O czym opowie "Happy"?



GettyImages-2239632412.jpg Getty Images © Variety


Film zapowiadany jest następująco: Witaj w najgorszym możliwym spotkaniu z teściami. Strzał z broni przy torcie urodzinowym, wścibska matka, uwodzicielska siostra, zbyt dużo alkoholu, za mało granic. Czy Myles dostanie swoje szczęśliwe zakończenie?

Scenariusz do "Happy" napisał Ira Steven Behr, a za kamerą stanie John Carroll Lynch. Aktor zadebiutował jako reżyser w 2017 roku filmem "Szczęściarz", który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem. Główną rolę zagrał tam Harry Dean Stanton, a w obsadzie był też m.in. David Lynch

Lynch w oświadczeniu wyraził radość z realizacji "Happy" i dodał, że w komedii napisanej przez Behra jest wszystko - "miłość, ambicja, uwodzenie i rodzina". Za sprzedaż międzynarodową filmu odpowiada Embankment, które przedstawi projekt nabywcom podczas nadchodzącego European Film Market.

"Szczęściarz" - zwiastun



