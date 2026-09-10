Asa Germann w nowych "X-Menach". Dostanie skrzydła!

Marvel kompletuje obsadę nowych "X-Menów". Do filmu dołączył właśnie Asa Germann, który dał się poznać za sprawą ról w "Gen V" i "Krzyku 7". Aktor jest obecnie na ostatnim etapie negocjacji w sprawie jednej z kluczowych ról. I choć początkowo przymierzał się do zupełnie innego bohatera, ostatecznie dostanie… skrzydła. Germann
wcześniej brał udział w castingu do roli Cyclopsa
. Marvel postawił jednak na Kita Connora
, który został nowym Scottem Summersem. Studio nie chciało jednak rezygnować z Germanna. Aktor zrobił na twórcach na tyle dobre wrażenie, że zaproponowano mu inną postać – Warrena Worthingtona III, czyli Angela
.
To jeden z najstarszych członków komiksowej drużyny X-Men. Angel pojawił się już w pierwszym numerze serii wydanym w 1963 roku. Jego znakiem rozpoznawczym są ogromne, pokryte piórami skrzydła, dzięki którym może latać. Historia bohatera ma jednak znacznie mroczniejszy rozdział. W pewnym momencie Angel zostaje ciężko okaleczony, a jego skrzydła zastępują metalowe konstrukcje stworzone przez Apocalypse’a. Nie są to jednak zwykłe mechaniczne skrzydła – mogą również wystrzeliwać pociski.
Angel
Nowy film będzie już trzecim kinowym występem Angela. W "X-Men: Ostatnim bastionie
" z 2006 roku zagrał go Ben Foster
, a dekadę później Ben Hardy
pojawił się jako bohater w "X-Men: Apocalypse
".
Kogo zobaczymy w nowych "X-Menach" Marvela?
Marvel przez ostatnie miesiące intensywnie prowadził castingi, spotykał się z aktorami i organizował kolejne próby. Wiadomo już, że Sadie Sink
wcieli się w Jean Grey
, Kit Connor
zagra Cyclopsa
, Christopher Abbott
będzie Profesorem X
, Samara Weaving
pojawi się jako Emma Frost
, Inde Navarrette
jako Rogue
, a Maya Boyd
jako Storm
. W filmie zobaczymy również Adama Drivera
, który otrzymał rolę jednego z najważniejszych przeciwników mutantów – Mr. Sinistera.
Marvel na razie nie komentuje informacji dotyczących angażu Germanna.
Za kamerą nowych "X-Menów
" stanie Jake Schreier
, który wcześniej wyreżyserował "Thunderbolts*
". "X-Men" trafią do kin 5 maja 2028 roku.