"Pokémon". To już koniec! Czy fani to przeżyją?

Ash i Pikachu odchodzą!

"Pokémon" powróci z nowym serialem i nowymi bohaterami

Dobiega końca obecna era Pokémonów . Fani muszą przygotować się na dramatyczną zmianę, która nastąpi już w nadchodzącym roku.Serial " Pokémon " w obecnym kształcie dobiega końca. Obecna, 25 odsłona "Pokémon Ultimate Journeys: The Series", będzie ostatnią. A wraz z nią fani pożegnają dwójkę głównych bohaterów, czyli Asha Jak poinformowało The Pokémon Company International, finał przygód Asha Pikachu rozpocznie się w Japonii 13 stycznia. Ich historia zostanie zamknięta w 11 specjalnych odcinkach.W pożegnaniu Asha Pikachu pomogą fanom znani z oryginalnego serialu bohaterowie jak Misty Brock i Gary.Seria " Pokémon " zapoczątkowana została w 1997 roku. Była to historia Asha Ketchuma , trenera z Kanto, który marzy o tytule Mistrza Pokémon. Niestety zaspał i spóźnił się na wybór startera. Tak na jego drodze pojawił się niepokorny Pikachu . Początkowa wrogość przerodziła się z czasem w wielką przyjaźń. Pikachu znikną, ale sam świat Pokémon będzie trwał dalej. Jeszcze w 2023 roku zadebiutuje w Japonii nowy serial z zupełnie nowymi bohaterami. Miejsce Asha Pikachu zajmą Liko i Roy. Przeniesiemy się w nim do regionu Paldea i znajdziemy startery: Sprigatito, Fuecoco i Quaxly.Informacja o rewelacyjnych zmianach w świecie Pokémon została przekazana w krótkim materiale wideo, który możecie obejrzeć poniżej: