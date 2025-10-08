Ashley Judd w filmie o sportowcu z zespołem Downa

Aktorka Ashley Judd zagra w niezależnym filmie "21 Down", który zainspirowany jest prawdziwą historią Cadena Coxa – pierwszego w historii zawodnika z zespołem Downa, który zagrał i zdobył punkty w meczu futbolu amerykańskiego na poziomie uniwersyteckim. Judd zagra postać matki Coxa. Aktorka będzie też pełnić funkcję producentki wykonawczej.
O czym opowie "21 Down"?
Mecz, w którym Cox zdobył historyczny punkt dla Hocking College, odbył się 11 września 2021 roku. Film zainspirowany tym wydarzeniem nie ma być jednak po prostu sportowym dramatem – ambicją twórców jest opowiedzieć o rodzinie i walce o równość. Zobaczymy, jak zdeterminowani rodzice Cadena mimo licznych przeszkód pomagają synowi zrealizować marzenie.
Za reżyserię odpowiedzialny będzie Sean McNamara
("Reagan
"), a scenariusz piszą prawnik i scenarzysta Jay Paul Deratany
("Wyrok bez winy
") oraz laureat Oscara Ronald Bass
("Rain Man
"). Produkuje Andrew Sugerman
("Przeczucie
") z ramienia swojej firmy Pantheon Entertainment. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona.
Filmografię Ashley Judd
zamyka na ten moment film "Nasz Lazaret
" z 2024 roku.
