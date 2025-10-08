Newsy Filmy Ashley Judd w filmie o sportowcu z zespołem Downa
Filmy

Ashley Judd w filmie o sportowcu z zespołem Downa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ashley+Judd+zagra+w+filmie+%2221+Down%22+o+historii+sportowca+Cadena+Coxa-163284
Ashley Judd w filmie o sportowcu z zespołem Downa
źródło: Getty Images
autor: Arturo Holmes
Aktorka Ashley Judd zagra w niezależnym filmie "21 Down", który zainspirowany jest prawdziwą historią Cadena Coxa – pierwszego w historii zawodnika z zespołem Downa, który zagrał i zdobył punkty w meczu futbolu amerykańskiego na poziomie uniwersyteckim. Judd zagra postać matki Coxa. Aktorka będzie też pełnić funkcję producentki wykonawczej. 

O czym opowie "21 Down"?



judd-2.jpg Getty Images © Noam Galai


Mecz, w którym Cox zdobył historyczny punkt dla Hocking College, odbył się 11 września 2021 roku. Film zainspirowany tym wydarzeniem nie ma być jednak po prostu sportowym dramatem – ambicją twórców jest opowiedzieć o rodzinie i walce o równość. Zobaczymy, jak zdeterminowani rodzice Cadena mimo licznych przeszkód pomagają synowi zrealizować marzenie. 

Za reżyserię odpowiedzialny będzie Sean McNamara ("Reagan"), a scenariusz piszą prawnik i scenarzysta Jay Paul Deratany ("Wyrok bez winy") oraz laureat Oscara Ronald Bass ("Rain Man"). Produkuje Andrew Sugerman ("Przeczucie") z ramienia swojej firmy Pantheon Entertainment. Data premiery nie została jeszcze ogłoszona. 

Filmografię Ashley Judd zamyka na ten moment film "Nasz Lazaret" z 2024 roku. 

TOP: Filmy o kobietach w sporcie



3 2 1 0




Najnowsze Newsy

Filmy

"I Play Rocky": Ojciec Sylvestra Stallone'a obsadzony

2 komentarze
VOD Seriale

"Potwór: Historia Eda Geina": Sukces czy eksces? Recenzja serialu

Filmy

"Czasem myślę o umieraniu": kolejny film reżyserki zebrał obsadę

1 komentarz
Filmy

"Gorączka 2" powstanie. Bez Warnera!

23 komentarze
Filmy

Nowa filmowa seria fantasy na miarę "Harry'ego Pottera"?

Filmy

"Predator: Strefa zagrożenia". Kategoria wiekowa potwierdzona

66 komentarzy
VOD Seriale Filmy

Netflix: polski Top 10 tygodnia – oto ulubieńcy ostatnich dni