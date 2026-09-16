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Ashton Kutcher i Alison Brie w komedii u Gregga Arakiego

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Ashton+Kutcher+i+Alison+Brie+w+komedii+u+Gregga+Arakiego-168630
Ashton Kutcher i Alison Brie w komedii u Gregga Arakiego
źródło: Getty Images
autor: Mondadori Portfolio
Gregg Araki ma już pomysł na nowy film. Reżyser nadchodzącego "I Want Your Sex" z Olivią Wilde pracuje nad czarną komedią pod tytułem "The Decline of F*cking Western Civilization". Główne role zagrają w niej Ashton Kutcher i Alison Brie. W obsadzie ma też pojawić się Jesse Williams. Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły w Los Angeles.

"The Decline of F*cking Western Civilization" – czego możemy się spodziewać?



Twórcy zapowiadają, że "The Decline of F*cking Western Civilization" ma być połączeniem "WyborówAlexandra Payne'a z "American Beauty". Na razie jednak nie ujawniono szczegółów na temat fabuły. 

Araki to jeden z najbardziej rozpoznawalnych niezależnych amerykańskich filmowców związanych z ruchem New Queer Cinema. W jego dorobku znajdują się między innymi "The Living End", "Zły dotyk" i "Biały ptak w zamieci" z Evą Green I Shailene Woodley.

GettyImages-2280066255.jpg Getty Images © Michael Loccisano
Alison Brie
Kutcher wystąpił ostatnio w serialu "The Beauty", gdzie zagrał u boku Evana Petersa, Anthony’ego Ramosa, Jeremy’ego Pope’a i Rebeki Hall. Produkcja, stworzona przez Ryana Murphy’ego i Matthew Hodgsona utrzymana jest w konwencji body horroru. 

Alison Brie niedawno pojawiła się w horrorze "Together", który wyprodukowała i w którym zagrała razem ze swoim mężem, Dave’em Franco. W tym roku aktorkę można było również oglądać w "Władcach wszechświata" studia Amazon MGM. 

"I Want Your Sex" – zobacz zwiastun



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