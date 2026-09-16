Ashton Kutcher i Alison Brie w komedii u Gregga Arakiego

Gregg Araki ma już pomysł na nowy film. Reżyser nadchodzącego "I Want Your Sex" z Olivią Wilde pracuje nad czarną komedią pod tytułem "The Decline of F*cking Western Civilization". Główne role zagrają w niej Ashton Kutcher i Alison Brie. W obsadzie ma też pojawić się Jesse Williams. Zdjęcia do filmu już się rozpoczęły w Los Angeles.
"The Decline of F*cking Western Civilization" – czego możemy się spodziewać?
Twórcy zapowiadają, że "The Decline of F*cking Western Civilization"
ma być połączeniem "Wyborów
" Alexandra Payne'a
z "American Beauty
". Na razie jednak nie ujawniono szczegółów na temat fabuły. Araki
to jeden z najbardziej rozpoznawalnych niezależnych amerykańskich filmowców związanych z ruchem New Queer Cinema. W jego dorobku znajdują się między innymi "The Living End
", "Zły dotyk
" i "Biały ptak w zamieci
" z Evą Green
I Shailene Woodley
.
Getty Images © Michael Loccisano
Alison BrieKutcher
wystąpił ostatnio w serialu "The Beauty
", gdzie zagrał u boku Evana Petersa
, Anthony’ego Ramosa
, Jeremy’ego Pope’a
i Rebeki Hall
. Produkcja, stworzona przez Ryana Murphy’ego i Matthew Hodgsona utrzymana jest w konwencji body horroru. Alison Brie
niedawno pojawiła się w horrorze "Together
", który wyprodukowała i w którym zagrała razem ze swoim mężem, Dave’em Franco
. W tym roku aktorkę można było również oglądać w "Władcach wszechświata
" studia Amazon MGM.