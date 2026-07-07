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Asylum nie zawiodło! Oto "Odyseja" od twórcy "Seed 2" i "Jurassic: Reborn"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Asylum+nie+zawiod%C5%82o+Oto+%22Odyseja%22+od+tw%C3%B3rcy+%22Seed+2%22+i+%22Jurassic%3A+Reborn%22-167452
Asylum nie zawiodło! Oto &quot;Odyseja&quot; od twórcy &quot;Seed 2&quot; i &quot;Jurassic: Reborn&quot;
Tradycji stało się zadość. Zanim do kin trafi wielkie widowisko Christophera Nolana "Odyseja", możecie obejrzeć inną adaptację homeryckiego eposu. Studio Asylum prezentuje "The Odyssey".

Budżetowa "Odyseja" już do obejrzenia



Oficjalny opis "The Odyssey" zapowiada klasyczne podejście do greckiego oryginału:

Po latach spędzonych na wojnie, król Odyseusz gotowy jest rozpocząć podróż do Itaki, by znów być razem z ukochaną żoną. Jednak morska podróż do domu okaże się dużo bardziej niebezpieczną od pola bitwy pod Troją. Na drodze Odyseusza staną niebezpieczne potwory i żądne zemsty bóstwa...


"The Odyssey" wyreżyserował Niemiec Marcel Walz. To jego drugi w tym roku film Asylum "towarzyszący" premierze kinowego widowiska. Nie tak dawno temu mogliście obejrzeć jego "Master of the Universe". Walz ma też na swoim koncie takie produkcje jak "Seed 2: The New Breed" i "Jurassic: Reborn".

Gwiazdą filmu jest Myrom Kingery, który był już gwiazdą produkcji Asylum "Thor: Bóg piorunów". W obsadzie są także: Llana Barron, Patrick Byrnes, Morgan Flanagan, Jordan Iverach, Dominic Keating, Angelo Kern i Tony Wood.

Zwiastun filmu Asylum "The Odyssey"




The Odyssey  (2026)

 The Odyssey

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