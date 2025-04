Atak terrorystyczny w sklepie popularnej firmy. Recenzja "iHostage" platformy Netflix

Źle się dzieje w państwie holenderskim (recenzja filmu "iHostage")

"iHostage" – zwiastun

O czym opowiada "iHostage"?

Holenderski przemysł filmowy, choć płodny znacznie bardziej niż mogłoby się wydawać przeciętnemu pochłaniaczowi filmów i seriali, trudno uznać za wiodącą kinematografię narodową, nie tylko na świecie, ale i w Europie. Tymczasem w Niderlandach filmowo dzieje się naprawdę dużo, z czego skrzętnie korzysta Netflix, regularnie tworząc kontent dla holenderskich widzów. Ale czy film skrojony pod użytkowników kraju tulipanów nie może podobać się także widzom nad Wisłą? Otóż może, czego najlepszym dowodem jest " iHostage Bobby'ego Boermansa , pod koniec kwietnia 2025 roku najchętniej oglądany film Netfliksa.Holandia, kraj legalnej marihuany, tulipanów i dobrobytu. Rzadko bywa na pierwszych stronach gazet, kojarzy się raczej ze spokojnym i dostatnim życiem niż przestępczością i zamachami terrorystycznymi. " iHostage ", najnowszy filmowy hit Netflixa, udowadnia jednak, że nawet w kraju o pozornie wysokim poziomie bezpieczeństwa ( 18. miejsce na świecie ostatnim w Global Peace Index ) mogą zdarzać się incydenty, które zasieją w społeczeństwie ziarno strachu. Oparty na autentycznych wydarzeniach film Boermansa opowiada o akcie terrorystycznym w Apple Store na tętniącym życiem placu Leidseplein w Amsterdamie, kiedy to uzbrojony w karabin maszynowy i ładunki wybuchowe mężczyzna wtargnął do sklepu, biorąc za zakładnika przypadkowego klienta. Nie wiedział jednak, że kolejnych kilka osób, w tym jeden z pracowników sklepu, schroniło się w pomieszczeniu gospodarczym, a spora grupa uciekła do położonej na piętrze kantyny. Desperacki przestępczy akt dotknął więc wiele osób, które przez kilka godzin zamarły w poczuciu śmiertelnego zagrożenia.Zróbcie krótki filmowy rachunek sumienia i spróbujcie przypomnieć sobie wszystkie produkcje zasądzające się na koncepcie "desperat napada na (nazwa_instytucji) i żąda niemożliwego". " Pieskie popołudnie Sidneya Lumeta , " Negocjator F. Gary'ego Graya , " John Q Nicka Cassavetesa – było tego trochę, prawda? Nie jest więc " iHostage " propozycją szczególnie odkrywczą, a jednak coś odróżnia holenderską produkcję od większości filmów o przestępcach biorących zakładników: postać przestępcy właśnie.Bardzo często w tego typu historiach główny bohater jest nakreślony bardzo wyraziście – jego motyw jest znany i czytelny, a fabuła zazwyczaj pozwala poznać także jego przeszłość i sytuację osobistą. W " iHostage " tego nie doświadczycie: określany w filmie jako Syryjczyk Ammar ( Soufiane Moussouli ) nie odkrywa zbyt wielu kart, a i pospieszne śledztwo policji nie pogłębia naszej wiedzy o zamachowcu. We wspomnianych wyżej tytułach Al Pacino czy Denzel Washington wcielali się w bohaterów, o których wiedzieliśmy wiele i na podstawie tej wiedzy mogliśmy określić swój stosunek do nich. Oglądając film Boermansa , nie mamy takiej możliwości: nie znamy powodów tak desperackiego czynu Ammara, nie wiemy nic o jego sytuacji poza tym, że został źle potraktowany przez szeroko pojęty "system". Czy to celowy zabieg? Być może w " iHostage " postanowiono nie wykorzystywać przewagi kina nad rzeczywistością i nie rozbudowywać historii przestępcy, który na kilka godzin wstrząsnął Amsterdamem. Ale decydując się na jak najwierniejsze odtworzenie rzeczywistych wydarzeń, twórcy pozbawili widzów określenia swojego stanowiska względem przestępczego aktu Ammara. iHostage " to trzymający w napięciu thriller inspirowany szokującym zdarzeniem, do którego doszło w Amsterdamie w roku 2022. Pewien mężczyzna napadł wtedy na sklep Apple'a w Amsterdamie i wziął zakładników. Głównym bohaterem uczyniono Bułgara, któremu przyszło zajrzeć śmierci w oczy, kiedy uzbrojony napastnik uwięził osoby przebywające w budynku. Całość historii oglądamy jednak w " iHostage " także oczami napastnika, innych zakładników i służb, co czyni z filmu emocjonującą opowieść o odwadze, walce o życie i długotrwałych konsekwencjach przemocy.