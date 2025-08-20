Aubrey Plaza po raz pierwszy o śmierci męża. Aktorka uciekła się do nietypowego porównania

Na początku roku świat obiegła wiadomość o samobójczej śmierci reżysera Jeffa Baeny – twórcy takich filmów jak "Godzinki", "Drugie życie Beth" czy "Koniara". Teraz Aubrey Plaza – jego żona – opowiedziała o przeżywanej żałobie. Getty Images © C Flanigan
2017 rok. Aubrey Plaza i Jeff Baena na festiwalu Sundance
Aubrey Plaza opowiada o swojej żałobie
Goszcząc w podcaście Good Hang with Amy Poehler, Plaza
opowiedziała o żałobie, jaką przeżywa po śmierci męża – zmarłego na początku tego roku reżysera Jeffa Baeny
. Za punkt odniesienia posłużył jej romans / horror "Wąwóz
" – opowieść o parze snajperów mających powstrzymać zamieszkującego tytułowy wąwóz zła przed wydostaniem się na świat. Aktorka porównała swoje przeżycia do przestrzeni dzielącej wieże strażnicze, w których rezydują. Przez cały czas jest tam ogromny ocean okropności. Widzę go i czasami po prostu mam ochotę się w nim zanurzyć i zniknąć. A czasami po prostu na niego patrzę. Czasami próbuję od niego uciec, ale on zawsze tam jest, a ludzie-potwory próbują mnie dopaść, jak Milesa Tellera i Anyę Taylor-Joy
– powiedziała.
Ostatnie projekty Aubrey Plazy
W ostatnich latach Aubrey Plaza
dodała do swojego CV takie tytuły jak "Na złej drodze
", "Gra fortuny
" czy "Megalopolis
". Chętnie występowała również w serialach, m.in. drugim sezonie "Białego Lotosu
" i "To zawsze Agatha
"; użyczała też głosu bohaterkom animacji "Mały demon
" i "Scott Pilgrim zaskakuje
". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowana przez Ethana Coena
komedia kryminalna "Honey Don't!
", której premiera odbyła się podczas tegorocznego festiwalu w Cannes.
Zobacz zwiastun filmu "Wąwóz"
"Wąwóz
" z Anyą Taylor-Joy
i Milesem Tellerem
w rolach głównych trafił na Apple TV+ w lutym tego roku. Przypominamy zwiastun: