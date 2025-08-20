Newsy Filmy Inne Aubrey Plaza po raz pierwszy o śmierci męża. Aktorka uciekła się do nietypowego porównania
Aubrey Plaza po raz pierwszy o śmierci męża. Aktorka uciekła się do nietypowego porównania

Aubrey Plaza po raz pierwszy o śmierci męża. Aktorka uciekła się do nietypowego porównania
źródło: Getty Images
autor: JB Lacroix
Na początku roku świat obiegła wiadomość o samobójczej śmierci reżysera Jeffa Baeny – twórcy takich filmów jak "Godzinki", "Drugie życie Beth" czy "Koniara". Teraz Aubrey Plaza – jego żona – opowiedziała o przeżywanej żałobie. 

GettyImages-632144284.jpg Getty Images © C Flanigan
2017 rok. Aubrey Plaza i Jeff Baena na festiwalu Sundance

Aubrey Plaza opowiada o swojej żałobie


Goszcząc w podcaście Good Hang with Amy Poehler, Plaza opowiedziała o żałobie, jaką przeżywa po śmierci męża – zmarłego na początku tego roku reżysera Jeffa Baeny. Za punkt odniesienia posłużył jej romans / horror "Wąwóz" – opowieść o parze snajperów mających powstrzymać zamieszkującego tytułowy wąwóz zła przed wydostaniem się na świat. Aktorka porównała swoje przeżycia do przestrzeni dzielącej wieże strażnicze, w których rezydują.

Przez cały czas jest tam ogromny ocean okropności. Widzę go i czasami po prostu mam ochotę się w nim zanurzyć i zniknąć. A czasami po prostu na niego patrzę. Czasami próbuję od niego uciec, ale on zawsze tam jest, a ludzie-potwory próbują mnie dopaść, jak Milesa Tellera i Anyę Taylor-Joy – powiedziała.   

Ostatnie projekty Aubrey Plazy


W ostatnich latach Aubrey Plaza dodała do swojego CV takie tytuły jak "Na złej drodze", "Gra fortuny" czy "Megalopolis". Chętnie występowała również w serialach, m.in. drugim sezonie "Białego Lotosu" i "To zawsze Agatha"; użyczała też głosu bohaterkom animacji "Mały demon" i "Scott Pilgrim zaskakuje". Aktualnie jej filmografię zamyka wyreżyserowana przez Ethana Coena komedia kryminalna "Honey Don't!", której premiera odbyła się podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. 

Zobacz zwiastun filmu "Wąwóz"


"Wąwóz" z Anyą Taylor-Joy i Milesem Tellerem w rolach głównych trafił na Apple TV+ w lutym tego roku. Przypominamy zwiastun: 


