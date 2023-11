August Diehl w biografii sportowca, który za homoseksualizm trafił do obozu koncentracyjnego. Za kamerą Polak

Otto Peltzer bohaterem filmu biograficznego

Getty Images © ullstein bild



Uczestnik kilku igrzysk olimpijskich.Otto Peltzer był gejem, przez co był w Niemczech prześladowany. W 1933 dołączył do partii nazistowskiej i został członkiem SS. To jednak nie ochroniło go przed więzieniem. W 1935 roku został skazany na 18 miesięcy pozbawienia wolności, ale zwolniono go wcześniej pod warunkiem, że zrezygnuje ze sportu. W 1937 roku został ponownie aresztowany. Potem przez kilka lat przebywał w Skandynawii. Wrócił do Niemiec w 1941 roku, gdy zapewniono go, że zarzuty przeciwko niemu zostaną wycofane. Zamiast tego jako homoseksualista został osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen. Przebywał tam do wyzwolenia obozu 5 maja 1945 roku.Po wojnie próbował pozostać w sporcie, ale jego homoseksualizm (wciąż nielegalny w Niemczech) i konflikt z niemieckim związkiem lekkoatletycznym mu to mocno ograniczył. Ostatecznie przeniósł się do Indii, gdzie założył Olympic Youth Delhi, gdzie wychował całe pokolenie uzdolnionych sportowców.Scenariusz przygotuje James Pout.