Austin Butler w biografii mistrza sportu, który oszukał miliony fanów

Deadline / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Lyvans Boolaky
Austin Butler zagra główną rolę w biografii okrytego niesławą mistrza kolarstwa Lance'a Armstronga. Za kamerą stanie Edward Berger ("Konklawe"), a scenariusz napisze Zach Baylin ("King Richard: Zwycięska rodzina"). 

Lance Armstrong: od bohatera do oszusta



Projekt określany jest jako połączenie "F1: Film" oraz "Wilka z Wall Street". Przypomnijmy: w 1996 roku u Armstronga zdiagnozowano zaawansowanego raka jąder. Sportowcowi udało się pokonać chorobę i w glorii chwały powrócić do kolarstwa - w latach 1999-2005 siedem razy z rzędu zwyciężył w prestiżowym wyścigu Tour de France. Jego spektakularną karierę w 2012 roku przerwało niespodziewane oskarżenie o stosowanie dopingu. Zaowocowało  to dożywotnią dyskwalifikacją i odebraniem wszystkich trofeów. 

GettyImages-2244006047.jpg Getty Images © Graham Watson


Co ciekawe, film powstaje we współpracy z samym Armstrongiem, który sprzedał hollywoodzkiemu producentowi Scottowi Stuberowi prawa do opowiedzenia swojej historii na ekranie. Sportowiec zdecydował się na ten krok, mimo że twórcy od początku zastrzegali, iż zamierzają pokazać wszystkie jasne i ciemne strony jego kariery.

Przypomnijmy: historia Armstronga została już raz przeniesiona na ekran. W "Strategii mistrza" z 2015 roku rolę upadłego kolarza zagrał Ben Foster. Tamta produkcja była jednak nieautoryzowaną biografią. 
 
Do najbardziej znanych filmów z udziałem Austina Butlera należą: "Elvis" (nominacja do Oscara za tytułową rolę), "Diuna: Część druga" i "Pewnego razu... w Hollywood".  W ubiegłym roku aktora mogliśmy podziwiać w dwóch tytułach: sensacyjnym "Złodzieju z przypadku" oraz czarnej komedii "Eddington". W tym roku powinny rozpocząć się zdjęcia do nowej kinowej wersji "Miami Vice", w której Butler zagra detektywa Sonny'ego Crocketta.

Zwiastun filmu "Strategia mistrza"




