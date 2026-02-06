Austin Butler w biografii mistrza sportu, który oszukał miliony fanów

Austin Butler zagra główną rolę w biografii okrytego niesławą mistrza kolarstwa Lance'a Armstronga. Za kamerą stanie Edward Berger ("Konklawe"), a scenariusz napisze Zach Baylin ("King Richard: Zwycięska rodzina").
Lance Armstrong: od bohatera do oszusta
Projekt określany jest jako połączenie "F1: Film"
oraz "Wilka z Wall Street".
". Przypomnijmy: w 1996 roku u Armstronga zdiagnozowano zaawansowanego raka jąder. Sportowcowi udało się pokonać chorobę i w glorii chwały powrócić do kolarstwa - w latach 1999-2005 siedem razy z rzędu zwyciężył w prestiżowym wyścigu Tour de France. Jego spektakularną karierę w 2012 roku przerwało niespodziewane oskarżenie o stosowanie dopingu. Zaowocowało to dożywotnią dyskwalifikacją i odebraniem wszystkich trofeów.
Co ciekawe, film powstaje we współpracy z samym Armstrongiem
, który sprzedał hollywoodzkiemu producentowi Scottowi Stuberowi
prawa do opowiedzenia swojej historii na ekranie. Sportowiec zdecydował się na ten krok, mimo że twórcy od początku zastrzegali, iż zamierzają pokazać wszystkie jasne i ciemne strony jego kariery.
Przypomnijmy: historia Armstronga została już raz przeniesiona na ekran. W "Strategii mistrza"
z 2015 roku rolę upadłego kolarza zagrał Ben Foster.
. Tamta produkcja była jednak nieautoryzowaną biografią.
Do najbardziej znanych filmów z udziałem Austina Butlera
należą: "Elvis"
(nominacja do Oscara za tytułową rolę), "Diuna: Część druga"
i "Pewnego razu... w Hollywood".
W ubiegłym roku aktora mogliśmy podziwiać w dwóch tytułach: sensacyjnym "Złodzieju z przypadku"
oraz czarnej komedii "Eddington".
W tym roku powinny rozpocząć się zdjęcia do nowej kinowej wersji "Miami Vice",
", w której Butler zagra detektywa Sonny'ego Crocketta.
Zwiastun filmu "Strategia mistrza"