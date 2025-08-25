Newsy Filmy Austin Butler też nie chce zagrać Jamesa Bonda. Ale widzi dla siebie miejsce w "Bondzie 26"
Wygląda na to, że Amerykanie wcale nie palą się do roli Jamesa Bonda. Po Glenie Powellu, który otwarcie powiedział, że w agenta 007 powinien wcielić się Brytyjczyk (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), kolejny aktor podzielił się swoją opinią na ten temat.

Austin Butler nie chce zagrać Bonda. "To byłoby świętokradztwo"


Goszcząc w programie brytyjskiej rozgłośni Hits Radio, Austin Butler podzielił się swoim zdaniem na temat potencjalnego nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda. Urodziny i wychowany w Kalifornii aktor zgadza się z Glenem Powellem – rola ta powinna trafić do brytyjskiego aktora.

Póki co nie dzwonił do mnie w tej sprawie, ale uwielbiam tego człowieka – powiedział o Denisie Villeneuvie, reżyserze "Bonda 26", z którym miał okazję współpracować już przy "Diunie: Części drugiej".

Czy zagrałbym Jamesa Bonda? Nie wydaje mi się, by był to dobry pomysł. Bo jestem Amerykaninem. Potrafię mówić z akcentem, ale to byłoby świętokradztwo.Te filmy wiele dla mnie znaczą, ale moim zdaniem powinni zatrudnić kogoś z Anglii – wyjaśnił. 

Aktor przyznał jednak, że chętnie wcieliłby się w przeciwnika Jamesa Bonda.

Najważniejsze role Austina Butlera


Austin Butler zyskał rozgłos za sprawą roli króla rock'n'rolla w wyreżyserowanym przez Baza Luhrmanna dramacie biograficznym "Elvis". Rola ta przyniosła mu m.in. Złoty Glob i nagrodę BAFTA oraz nominację do Oscara. Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w "Motocyklistach" Jeffa Nicholsa, "Diunie: Części drugiej" Denisa Villeneuve'a czy miniserialu "Władcy przestworzy". Na ekrany polskich kin wkrótce trafią dwa filmy z jego udziałem – "Eddington" Ariego Astera, którego premiera odbyła się na tegorocznym festiwalu w Cannes, oraz "Złodziej z przypadku" Darrena Aronofsky'ego.

"Diuna: Część druga" w podcaście Mam parę uwag


W "Diunie: Części drugiej" Austin Butler wcielił się w Feyda-Rauthę Harkonnena, przeciwnika Paula Atrydy. Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym o filmie tym rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki:



Zobacz zwiastun filmu "Złodziej z przypadku"


W "Złodzieju z przypadku" Austin Butler wciela się w Hanka, byłego baseballistę, którego poukładane życie przewraca się, gdy przyjaciel prosi go o drobną przysługę. Zobaczcie zwiastun: 


