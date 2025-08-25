Austin Butler też nie chce zagrać Jamesa Bonda. Ale widzi dla siebie miejsce w "Bondzie 26"

Wygląda na to, że Amerykanie wcale nie palą się do roli Jamesa Bonda. Po Glenie Powellu, który otwarcie powiedział, że w agenta 007 powinien wcielić się Brytyjczyk (więcej na ten temat znajdziecie TUTAJ), kolejny aktor podzielił się swoją opinią na ten temat. Getty Images © Lyvans Boolaky
Austin Butler nie chce zagrać Bonda. "To byłoby świętokradztwo"
Goszcząc w programie brytyjskiej rozgłośni Hits Radio, Austin Butler
podzielił się swoim zdaniem na temat potencjalnego nowego odtwórcy roli Jamesa Bonda
. Urodziny i wychowany w Kalifornii aktor zgadza się z Glenem Powellem
– rola ta powinna trafić do brytyjskiego aktora. Póki co nie dzwonił do mnie w tej sprawie, ale uwielbiam tego człowieka
– powiedział o Denisie Villeneuvie
, reżyserze "Bonda 26
", z którym miał okazję współpracować już przy "Diunie: Części drugiej
". Czy zagrałbym Jamesa Bonda? Nie wydaje mi się, by był to dobry pomysł. Bo jestem Amerykaninem. Potrafię mówić z akcentem, ale to byłoby świętokradztwo.Te filmy wiele dla mnie znaczą, ale moim zdaniem powinni zatrudnić kogoś z Anglii
– wyjaśnił.
Aktor przyznał jednak, że chętnie wcieliłby się w przeciwnika Jamesa Bonda
.
Najważniejsze role Austina ButleraAustin Butler
zyskał rozgłos za sprawą roli króla rock'n'rolla w wyreżyserowanym przez Baza Luhrmanna
dramacie biograficznym "Elvis
". Rola ta przyniosła mu m.in. Złoty Glob i nagrodę BAFTA oraz nominację do Oscara. Mogliśmy zobaczyć go też m.in. w "Motocyklistach
" Jeffa Nicholsa
, "Diunie: Części drugiej
" Denisa Villeneuve'a
czy miniserialu "Władcy przestworzy
". Na ekrany polskich kin wkrótce trafią dwa filmy z jego udziałem – "Eddington
" Ariego Astera
, którego premiera odbyła się na tegorocznym festiwalu w Cannes, oraz "Złodziej z przypadku
" Darrena Aronofsky'ego
.
