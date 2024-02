Autor "American Psycho" szykuje reżyserski debiut

Horror w Los Angeles. Co wiemy o "Relapse"?

Getty Images © Tiffany Rose



Zwiastun "American Psycho"

Projekt powstanie dla francuskiej firmy producenckiej SND. Ellis jest nie tylko reżyserem, ale również autorem scenariusza.W głównej roli wystąpi Joseph Quinn , czyli jedna z gwiazd serialu, którego w tym roku zobaczymy w filmachFilm będzie horrorem, którego akcja osadzona jest w Los Angeles. Głównym bohaterem jest uzależniony od narkotyków Matt Cullen. Kiedy w czasie jednej z narkotykowych balang jest świadkiem koszmarnej śmierci, postanawia wziąć się w garść i idzie na odwyk.Po trzech miesiącach wraca do posiadłości rodziców położonej wśród wzgórz otaczających Los Angeles. Jednak wszystko wokół wydaje się inne. Paranoja Matta rozkręca się na nowo za sprawą jego niestabilnej osobowości i wszechogarniającej potęgi mediów społecznościowych. Kiedy znów zaczyna brać narkotyki, wokół niego zaczyna narastać tajemniczna obecność, by w końcu przybrać postać potwora, który prześladował go od czasu, gdy był nastolatkiem. Problem w tym, że nikt nie wierzy w istnienie potwora...