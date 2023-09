Autor charakteryzacji w filmie "Maestro" komentuje kontrowersje wokół sztucznego nosa. "Przepraszam, jeśli kogoś uraziłem"

Autor sztucznego nosa odpowiada na krytykę

O filmie "Maestro"

Zwiastun filmu "Maestro"

Przypomnijmy: w połowie sierpnia w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun " Maestra ". Jeszcze tego samego dnia w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się negatywne komentarze dotyczące charakteryzacji odtwórcy głównej roli. Zdaniem krytyków sztuczny nos w stereotypowy i karykaturalny sposób przedstawia Żydów. Doszło do tego, że w obronie twórców filmu musieli stanąć rodzina Bernsteina, a także Liga przeciw Zniesławieniom - międzynarodowa organizacja pozarządowa walcząca z antysemityzmem. Teraz na temat nosa wypowiedział się jego autor.- stwierdził Hiro -Urodzony w Japonii Kazu Hiro jest jednym z bardziej cenionych speców od charakteryzacji w Hollywood. Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniła go Oscarami za " Czas mroku " i " Gorący temat ". Efekty pracy artysty mogliśmy również podziwiać m.in. w takich filmach jak " Ciekawy przypadek Benjamina Buttona ", " Hellboy ", " Planeta małp " oraz " Grinch ". Maestro " to biografia Leonarda Bernsteina (1918-1990). Tworzył on muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową (jego kompozycje mogliśmy usłyszeć m.in. w " Na nabrzeżach " czy " West Side Story ") oraz musicale dla Broadwayu. Głównym wątkiem filmu jest relacja między artystą a jego żoną Felicią, w którą wcieliła się Carey Mulligan . Choć Bernstein nie krył się przed partnerką ze swoim homoseksualizmem, byli ze sobą przez blisko trzy dekady i doczekali się trójki dzieci. Małżeństwo przerwała śmierć Felicii w 1978 roku.W Wenecji " Maestro " walczy o Złotego Lwa. Film zadebiutuje na Netfliksie 20 grudnia.