Autorka "It Ends With Us" zekranizuje swoją kolejną książkę. Kto zagra główną rolę?

Getty Images © Matt Winkelmeyer

Maika Monroe

"Reminders of Him" trafi na ekran. O czym opowiada?

"It Ends With Us" – zobacz zwiastun

Adaptacjama być – podobnie jak książka – opowieścią o macierzyństwie, przebaczaniu i miłości, która jest w stanie uleczyć nawet złamane serce. Scenariusz napisała Hoover razem z Lauren Levine . Hoover będzie też film produkowała.Książkatrafiła do księgarni w 2022 roku. Do tej pory sprzedała się w 6 milionach egzemplarzy i stała się bestsellerem na całym świecie.Poprzednia ekranizacja książki Hoover –– zadebiutowała w kinach w sierpniu 2024 roku. Film do tej pory owiany jest licznymi kontrowersjami związanymi z konfliktem na planie Blake Lively oraz Justina Baldoniego , którzy wcielili się w głównych bohaterów. Baldoni także film reżyserował.Aktualnie wciąż toczą się między nimi procesy. Więcej o tym przeczytacie między innymi pod linkami:oraz It Ends With Us " można aktualnie obejrzeć na platformie Max.Lily rozpoczyna nowe życie w Bostonie i spełnia życiowe marzenie o otwarciu własnego biznesu. Przypadkowe spotkanie z uroczym neurochirurgiem Rylem Kincaidem zapoczątkowuje intensywną więź, która kończy się niezwykłym uczuciem.