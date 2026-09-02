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Avant Art Festival 2026. Jakie filmy czekają na widzów festiwalu?

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/Avant+Art+Festival+2026.+Opis+festiwalu+i+program+filmowy-168356
Avant Art Festival 2026. Jakie filmy czekają na widzów festiwalu?
Avant Art Festival należy do najbardziej progresywnych i konsekwentnie programowanych festiwali w Polsce, poświęconych muzyce eksperymentalnej i sztuce współczesnej. Powstały we Wrocławiu w 2008 roku, tworzy przestrzeń spotkania muzyki eksperymentalnej, kina dokumentalnego, sztuk wizualnych, performansu i praktyk interdyscyplinarnych.

19. edycja Avant Art Festival odbędzie się w dniach 2 września–11 października 2026 roku w czterech odsłonach: na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Warszawie i Lublinie. Program obejmie ponad 25 przestrzeni oraz udział artystów z przeszło 17 krajów, prezentując ponad 40 koncertów, projekcji, performansów, wystaw i projektów specjalnych.

Avant Art Festival koncentruje się na artystach i praktykach artystycznych, które wymykają się prostym klasyfikacjom. W programie spotykają się uznane postacie, które współtworzyły historię improwizacji, noise’u, muzyki elektroakustycznej, metalu i performansu, oraz młodsze pokolenie twórców redefiniujących relacje między dźwiękiem, obrazem, technologią, lokalnymi tradycjami i doświadczeniem społecznym.

Film nie jest tu traktowany jako dodatek do programu muzycznego. Sekcja Avant Art Film stanowi integralną część festiwalu i rozwija równoległą opowieść o muzyce, środowiskach artystycznych, kontrkulturze, eksperymencie i pamięci kulturowej. Kino dokumentalne pozwala przyglądać się nie tylko pracy poszczególnych artystów, lecz także społecznym, politycznym i geograficznym kontekstom, w których powstaje muzyka.

Avant Art Film - sekcja filmów dokumentalnych o Muzyce w ramach Avant Art Festival Wrocław / Warszawa / Lublin / Dolny Śląsk



Tegoroczny Avant Art Film 2026 skupia się na artystach, którzy od lat przekraczają granice muzyki, kina i performansu. Widzowie spotkają na ekranie m.in. Meredith Monk, Sun Ra, Fugazi, Butthole Surfers, The Residents, Nicka Cave’a, Warrena Ellisa i Davida Lyncha, a także wrócą do źródeł krautrocka. To opowieści o twórcach idących własną drogą, niezależnych scenach i sztuce, która nie boi się eksperymentu, ryzyka i przekraczania utartych schematów. 

"Monk in Pieces" portretuje Meredith Monk, łącząc archiwalia z rozmowami m.in. z Björk, Davidem Byrne’em i Philipem Glassem. "Sun Ra: Do the Impossible" wraca do świata jednego z największych wizjonerów XX wieku, w którym jazz spotyka się z afrofuturyzmem, mitologią i kosmologią. "Romantic Warriors IV: Krautrock (Part 1)" przypomina natomiast, jak Can, Kraftwerk, Neu!, Faust czy La Düsseldorf zmienili język muzyki eksperymentalnej. 

Amerykańska kontrkultura powraca w kilku bardzo różnych odsłonach. "We Are Fugazi From Washington, D.C." powstał z fanowskich nagrań koncertowych i archiwów, oddając energię zespołu oraz etos DIY. "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt" rekonstruuje anarchiczną historię jednej z najbardziej nieprzewidywalnych grup amerykańskiego undergroundu, a "Barking in the Dark" Marie Losier zanurza się w surrealistycznym świecie The Residents

Muzyka nie jest jednak jedynym punktem odniesienia tej sekcji. "David Lynch, une énigme à Hollywood" prowadzi przez wyobraźnię autora "Twin Peaks" i "Mulholland Drive", "Ellis Park" pokazuje Warrena Ellisa poza sceną, w jego działalności na rzecz ochrony dzikich zwierząt na Sumatrze, a "Nick Cave’s Veiled World" skupia się na żałobie, przemianie i okresie powstawania "Ghosteen". 
Warszawska odsłona przyniesie także specjalny pokaz "BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dokument o indonezyjskiej scenie noise i muzyki eksperymentalnej zostanie połączony z projektem audiowizualnym Rully’ego Shabary i Bartosza Radzikowskiego. 

Tegoroczny Avant Art Film 2026 ponownie wyruszy w Polskę - pokazy filmowe odbędą się w Kinie Nowe Horyzonty, warszawskim Iluzjonie i U-jazdowskim, Centrum Kultury w Lublinie, a także w kinach Piast, Apollo i Lot.

DOLNY ŚLĄSK

Terminy projekcji: 4–6 września 2026

Miejsca:

Kino Piast / Kino Apollo / Kino Lot

Filmy:

    1.  "Ellis Park", reż. Justin Kurzel, Australia, 2024, 106 min
    2. "Barking in the Dark", reż. Marie Losier, Francja, 2025, 42 min
    3. "Nick Cave’s Veiled World" , reż. Sebastian Barfield i Mike Christie, Wielka Brytania, 2025, 70 min
    4. "David Lynch, une énigme à Hollywood", reż. Stéphane Ghez, Francja, 2025, 62 min

Szczegółowy podział filmów pomiędzy poszczególne kina oraz godziny projekcji zostaną podane w finalnym harmonogramie festiwalu.

WROCŁAW

Termin festiwalu: 3–13 września 2026

Miejsce: Kino Nowe Horyzonty

Filmy:
    1."Monk in Pieces" , reż. Billy Shebar i David C. Roberts, Francja / Niemcy / USA, 2025, 90 min
    2. "Romantic Warriors IV: Krautrock (Part 1)", reż. Adele Schmidt i José Zegarra Holder, 2019
    3. "We Are Fugazi From Washington, D.C.", reż. Joe Gross, Jeff Krulik i Joseph Pattisall, 2022, 96 min
    4. "Sun Ra: Do the Impossible", reż. Christine Turner, USA, 2025, 84 min
    5. "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt", reż. Tom Stern, USA, 2025, 106 min
    6."David Lynch, une énigme à Hollywood", reż. Stéphane Ghez, Francja, 2025, 62 min
    7. "Ellis Park", reż. Justin Kurzel, Australia, 2024, 106 min

Szczegółowe daty i godziny projekcji zostaną ogłoszone w finalnym programie.

WARSZAWA

Główna część festiwalu: 15–20 września 2026

Miejsca: Kino Iluzjon / U-jazdowski Kino

Filmy:

    1. "Monk in Pieces" , reż. Billy Shebar i David C. Roberts, Francja / Niemcy / USA, 2025, 90 min
    2. "Sun Ra: Wizja staje się dźwiękiem (2025)Sun Ra: Do the Impossible", reż. Christine Turner, USA, 2025, 84 min
    3. "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt', reż. Tom Stern, USA, 2025, 106 min
    4. "Ellis Park", reż. Justin Kurzel, Australia, 2024, 106 min
    5. "David Lynch, une énigme à Hollywood", reż. Stéphane Ghez, Francja, 2025, 62 min
    6. "We Are Fugazi From Washington, D.C.", reż. Joe Gross, Jeff Krulik i Joseph Pattisall, 2022, 96 min
    7. "Barking in the Dark", reż. Marie Losier, Francja, 2025, 42 min
    8. "Nick Cave’s Veiled World" , reż. Sebastian Barfield i Mike Christie, Wielka Brytania, 2025, 70 min

SPECJALNY PROJEKT FILMOWO-AUDIOWIZUALNY

BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Planowana data: 19 września 2026

Pokazowi dokumentu będzie towarzyszyć projekt audiowizualny indonezyjskiego wokalisty i kompozytora Rully’ego Shabary oraz polskiego artysty wizualnego Bartosza Radzikowskiego. Projekt przedstawia historię i współczesny rozwój indonezyjskiej sceny noise i muzyki eksperymentalnej, wprowadzając film w bezpośredni dialog z żywą praktyką artystyczną.

LUBLIN

Termin festiwalu: 21–25 września 2026

Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie

Filmy:

    1. "We Are Fugazi From Washington, D.C.", reż. Joe Gross, Joseph Pattisall i Jeff Krulik, USA, 2022, 96 min
    2. "S/He Is Still Her/e: The Official Genesis P-Orridge Documentary", reż. David Charles Rodrigues
    3. "Sun Ra: Wizja staje się dźwiękiem (2025)Sun Ra: Do the Impossible", reż. Christine Turner, USA, 2025, 84 min

godziny projekcji, miejsca oraz informacje programowe będą publikowane na stronie avantart.pl.

Romantic Warriors IV - Krautrock (Part 1)  (2019)

 Romantic Warriors IV - Krautrock (Part 1)

Witajcie w krainie Lyncha  (2025)

 Witajcie w krainie Lyncha

Ellis Park  (2024)

 Ellis Park

Meredith Monk - portret w kawałkach  (2025)

 Meredith Monk - portret w kawałkach

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