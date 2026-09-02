Avant Art Festival 2026. Jakie filmy czekają na widzów festiwalu?

Avant Art Festival należy do najbardziej progresywnych i konsekwentnie programowanych festiwali w Polsce, poświęconych muzyce eksperymentalnej i sztuce współczesnej. Powstały we Wrocławiu w 2008 roku, tworzy przestrzeń spotkania muzyki eksperymentalnej, kina dokumentalnego, sztuk wizualnych, performansu i praktyk interdyscyplinarnych.
19. edycja Avant Art Festival odbędzie się w dniach 2 września–11 października 2026 roku w czterech odsłonach: na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, w Warszawie i Lublinie. Program obejmie ponad 25 przestrzeni oraz udział artystów z przeszło 17 krajów, prezentując ponad 40 koncertów, projekcji, performansów, wystaw i projektów specjalnych.
Avant Art Festival koncentruje się na artystach i praktykach artystycznych, które wymykają się prostym klasyfikacjom. W programie spotykają się uznane postacie, które współtworzyły historię improwizacji, noise’u, muzyki elektroakustycznej, metalu i performansu, oraz młodsze pokolenie twórców redefiniujących relacje między dźwiękiem, obrazem, technologią, lokalnymi tradycjami i doświadczeniem społecznym.
Film nie jest tu traktowany jako dodatek do programu muzycznego. Sekcja Avant Art Film stanowi integralną część festiwalu i rozwija równoległą opowieść o muzyce, środowiskach artystycznych, kontrkulturze, eksperymencie i pamięci kulturowej. Kino dokumentalne pozwala przyglądać się nie tylko pracy poszczególnych artystów, lecz także społecznym, politycznym i geograficznym kontekstom, w których powstaje muzyka.
Avant Art Film - sekcja filmów dokumentalnych o Muzyce w ramach Avant Art Festival Wrocław / Warszawa / Lublin / Dolny Śląsk
Tegoroczny Avant Art Film 2026 skupia się na artystach, którzy od lat przekraczają granice muzyki, kina i performansu. Widzowie spotkają na ekranie m.in. Meredith Monk
, Sun Ra
, Fugazi
, Butthole Surfers
, The Residents
, Nicka Cave’a
, Warrena Ellisa
i Davida Lyncha
, a także wrócą do źródeł krautrocka. To opowieści o twórcach idących własną drogą, niezależnych scenach i sztuce, która nie boi się eksperymentu, ryzyka i przekraczania utartych schematów.
"Monk in Pieces
" portretuje Meredith Monk
, łącząc archiwalia z rozmowami m.in. z Björk
, Davidem Byrne’em
i Philipem Glassem
. "Sun Ra: Do the Impossible
" wraca do świata jednego z największych wizjonerów XX wieku, w którym jazz spotyka się z afrofuturyzmem, mitologią i kosmologią. "Romantic Warriors IV: Krautrock (Part 1)
" przypomina natomiast, jak Can
, Kraftwerk
, Neu!, Faust czy La Düsseldorf zmienili język muzyki eksperymentalnej.
Amerykańska kontrkultura powraca w kilku bardzo różnych odsłonach. "We Are Fugazi From Washington, D.C.
" powstał z fanowskich nagrań koncertowych i archiwów, oddając energię zespołu oraz etos DIY. "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt
" rekonstruuje anarchiczną historię jednej z najbardziej nieprzewidywalnych grup amerykańskiego undergroundu, a "Barking in the Dark
" Marie Losier
zanurza się w surrealistycznym świecie The Residents
.
Muzyka nie jest jednak jedynym punktem odniesienia tej sekcji. "David Lynch, une énigme à Hollywood
" prowadzi przez wyobraźnię autora "Twin Peaks
" i "Mulholland Drive
", "Ellis Park
" pokazuje Warrena Ellisa
poza sceną, w jego działalności na rzecz ochrony dzikich zwierząt na Sumatrze, a "Nick Cave’s Veiled World
" skupia się na żałobie, przemianie i okresie powstawania "Ghosteen".
Warszawska odsłona przyniesie także specjalny pokaz "BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dokument o indonezyjskiej scenie noise i muzyki eksperymentalnej zostanie połączony z projektem audiowizualnym Rully’ego Shabary i Bartosza Radzikowskiego.
Tegoroczny Avant Art Film 2026 ponownie wyruszy w Polskę - pokazy filmowe odbędą się w Kinie Nowe Horyzonty, warszawskim Iluzjonie i U-jazdowskim, Centrum Kultury w Lublinie, a także w kinach Piast, Apollo i Lot. DOLNY ŚLĄSK
Terminy projekcji: 4–6 września 2026
Miejsca:
Kino Piast / Kino Apollo / Kino Lot
Filmy:
1. "Ellis Park
", reż. Justin Kurzel, Australia, 2024, 106 min
2. "Barking in the Dark
", reż. Marie Losier, Francja, 2025, 42 min
3. "Nick Cave’s Veiled World
" , reż. Sebastian Barfield i Mike Christie, Wielka Brytania, 2025, 70 min
4. "David Lynch, une énigme à Hollywood
", reż. Stéphane Ghez, Francja, 2025, 62 min
Szczegółowy podział filmów pomiędzy poszczególne kina oraz godziny projekcji zostaną podane w finalnym harmonogramie festiwalu. WROCŁAW
Termin festiwalu: 3–13 września 2026
Miejsce: Kino Nowe Horyzonty
Filmy:
1."Monk in Pieces
" , reż. Billy Shebar
i David C. Roberts
, Francja / Niemcy / USA, 2025, 90 min
2. "Romantic Warriors IV: Krautrock (Part 1)"
, reż. Adele Schmidt
i José Zegarra Holder
, 2019
3. "We Are Fugazi From Washington, D.C.
", reż. Joe Gross, Jeff Krulik
i Joseph Pattisall,
2022, 96 min
4. "Sun Ra: Do the Impossible
", reż. Christine Turner
, USA, 2025, 84 min
5. "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt
", reż. Tom Stern
, USA, 2025, 106 min
6."David Lynch, une énigme à Hollywood
", reż. Stéphane Ghez
, Francja, 2025, 62 min
7. "Ellis Park
", reż. Justin Kurzel
, Australia, 2024, 106 min
Szczegółowe daty i godziny projekcji zostaną ogłoszone w finalnym programie. WARSZAWA
Główna część festiwalu: 15–20 września 2026
Miejsca: Kino Iluzjon / U-jazdowski Kino
Filmy:
1. "Monk in Pieces
" , reż. Billy Shebar
i David C. Roberts
, Francja / Niemcy / USA, 2025, 90 min
2. "Sun Ra: Wizja staje się dźwiękiem (2025)Sun Ra: Do the Impossible
", reż. Christine Turner
, USA, 2025, 84 min
3. "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt
', reż. Tom Stern
, USA, 2025, 106 min
4. "Ellis Park
", reż. Justin Kurzel
, Australia, 2024, 106 min
5. "David Lynch, une énigme à Hollywood
", reż. Stéphane Ghez
, Francja, 2025, 62 min
6. "We Are Fugazi From Washington, D.C.
", reż. Joe Gross
, Jeff Krulik
i Joseph Pattisall
, 2022, 96 min
7. "Barking in the Dark
", reż. Marie Losier
, Francja, 2025, 42 min
8. "Nick Cave’s Veiled World
" , reż. Sebastian Barfield
i Mike Christie
, Wielka Brytania, 2025, 70 min SPECJALNY PROJEKT FILMOWO-AUDIOWIZUALNY
BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia
Miejsce: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Planowana data: 19 września 2026
Pokazowi dokumentu będzie towarzyszyć projekt audiowizualny indonezyjskiego wokalisty i kompozytora Rully’ego Shabary oraz polskiego artysty wizualnego Bartosza Radzikowskiego. Projekt przedstawia historię i współczesny rozwój indonezyjskiej sceny noise i muzyki eksperymentalnej, wprowadzając film w bezpośredni dialog z żywą praktyką artystyczną. LUBLIN
Termin festiwalu: 21–25 września 2026
Miejsce: Centrum Kultury w Lublinie
Filmy:
1. "We Are Fugazi From Washington, D.C.
", reż. Joe Gross
, Joseph Pattisall
i Jeff Krulik
, USA, 2022, 96 min
2. "S/He Is Still Her/e: The Official Genesis P-Orridge Documentary
", reż. David Charles Rodrigues
3. "Sun Ra: Wizja staje się dźwiękiem (2025)Sun Ra: Do the Impossible
", reż. Christine Turner
, USA, 2025, 84 min
godziny projekcji, miejsca oraz informacje programowe będą publikowane na stronie avantart.pl.