Avant Art Film 2026: Nick Cave, David Lynch, Sun Ra, Fugazi, Meredith Monk i The Residents w programie filmowym Avant Art Festival

Filmy o muzyce, artystach i kontrkulturze, polskie premiery oraz specjalny pokaz o indonezyjskiej scenie noise – tegoroczny Avant Art Film zabierze widzów w podróż od krautrocka i afrofuturyzmu po amerykański underground i świat Davida Lyncha.
Avant Art Festival, jeden z najbardziej konsekwentnie programowanych w Polsce festiwali muzyki odważnej, poszukującej i sztuki współczesnej, powraca w 2026 roku z kolejną odsłoną sekcji Avant Art Film (4–23.09.). Program filmowy jest organizowany już od 12 lat – na początku we Wrocławiu, a obecnie w 6 miastach w Polsce i stanowi integralną część festiwalu, który od 2008 roku łączy muzykę, kino, sztuki wizualne, performans i praktyki interdyscyplinarne.
Tegoroczna selekcja Avant Art Film skupia się na artystach i artystkach przekraczających granice muzyki, filmu i performansu. Na ekranie pojawią się m.in. Meredith Monk
, Sun Ra
, Fugazi, Butthole Surfers, The Residents, Nick Cave
i Warren Ellis
, a także David Lynch
. Filmy przyglądają się nie tylko twórczości artystów i artystek, ale również scenom muzycznym, kontrkulturze, politycznym i społecznym kontekstem oraz niezależnym sposobom tworzenia.
Wśród najważniejszych tytułów znalazł się "Monk in Pieces", portret jednej z najważniejszych postaci amerykańskiej awangardy, Meredith Monk
, z udziałem m.in. Björk
, Davida Byrne’a
i Philipa Glassa
. "Sun Ra: Do the Impossible
" zabiera widzów do świata pioniera afrofuturyzmu, w którym jazz spotyka się z mitologią i kosmologią. Z kolei "Romantic Warriors IV – Krautrock (Part 1)
" opowiada o scenie, która na zawsze zmieniła język muzyki eksperymentalnej, przypominając twórczość Can, Kraftwerk, Neu!, Faust i La Düsseldorf.
Amerykański underground reprezentują "We Are Fugazi From Washington, D.C.
", zbudowany z fanowskich nagrań koncertowych i archiwów, oraz "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt
", poświęcony jednej z najbardziej nieprzewidywalnych grup amerykańskiej kontrkultury. Surrealistyczny świat The Residents odkrywa natomiast film "Barking in the Dark
" Marie Losier
.
Program uzupełniają "David Lynch, une énigme à Hollywood
" o kultowym twórcy "Twin Peaks
", "Ellis Park
" pokazujący Warrena Ellisa
również w jego pozascenicznej działalności na rzecz ochrony dzikich zwierząt na Sumatrze oraz "Nick Cave’s Veiled World
", poświęcony okresowi powstawania albumu "Ghosteen" i doświadczeniu żałoby.
Sześć filmów zostanie pokazanych w Polsce premierowo: "Nick Cave’s Veiled World
", "David Lynch, une énigme à Hollywood
", "Barking in the Dark
", "BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia
", "Romantic Warriors IV – Krautrock (Part 1)
" oraz "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt
".
Szczególnym wydarzeniem warszawskiej odsłony będzie pokaz "BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia
" w KINOMUZEUM Muzeum Sztuki Nowoczesnej, połączony z projektem audiowizualnym Rully’ego Shabary (Senyawa) i Bartosza Radzikowskiego
.
Avant Art Festival 2026 odbędzie się od 2 września do 11 października we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i na Dolnym Śląsku. Pokazy filmowe w ramach Avant Art Film zaplanowano 4–23 września: we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty, warszawskich kinach Iluzjon, U-jazdowski i KINOMUZEUM, Centrum Kultury w Lublinie oraz kinach Piast (Legnica), Apollo (Wałbrzych) i Lot (Jelenia Góra).
Więcej informacji i szczegółowy program na: https://avantart.pl/2026/
Informacja sponsorowana