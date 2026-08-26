Newsy Avant Art Film 2026: Nick Cave, David Lynch, Sun Ra, Fugazi, Meredith Monk i The Residents w programie filmowym Avant Art Festival
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Avant Art Film 2026: Nick Cave, David Lynch, Sun Ra, Fugazi, Meredith Monk i The Residents w programie filmowym Avant Art Festival

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https://www.filmweb.pl/news/Avant+Art+Film+2026%3A+Nick+Cave%2C+David+Lynch%2C+Sun+Ra%2C+Fugazi%2C+Meredith+Monk+i+The+Residents+w+programie+filmowym+Avant+Art+Festival-168230
Avant Art Film 2026: Nick Cave, David Lynch, Sun Ra, Fugazi, Meredith Monk i The Residents w programie filmowym Avant Art Festival
źródło: materialy promocyjne
Filmy o muzyce, artystach i kontrkulturze, polskie premiery oraz specjalny pokaz o indonezyjskiej scenie noise – tegoroczny Avant Art Film zabierze widzów w podróż od krautrocka i afrofuturyzmu po amerykański underground i świat Davida Lyncha.

Avant Art Festival, jeden z najbardziej konsekwentnie programowanych w Polsce festiwali muzyki odważnej, poszukującej i sztuki współczesnej, powraca w 2026 roku z kolejną odsłoną sekcji Avant Art Film (4–23.09.). Program filmowy jest organizowany już od 12 lat – na początku we Wrocławiu, a obecnie w 6 miastach w Polsce i stanowi integralną część festiwalu, który od 2008 roku łączy muzykę, kino, sztuki wizualne, performans i praktyki interdyscyplinarne.

Tegoroczna selekcja Avant Art Film skupia się na artystach i artystkach przekraczających granice muzyki, filmu i performansu. Na ekranie pojawią się m.in. Meredith Monk, Sun Ra, Fugazi, Butthole Surfers, The Residents, Nick Cave i Warren Ellis, a także David Lynch. Filmy przyglądają się nie tylko twórczości artystów i artystek, ale również scenom muzycznym, kontrkulturze, politycznym i społecznym kontekstem oraz niezależnym sposobom tworzenia.

Wśród najważniejszych tytułów znalazł się "Monk in Pieces", portret jednej z najważniejszych postaci amerykańskiej awangardy, Meredith Monk, z udziałem m.in. Björk, Davida Byrne’a i Philipa Glassa. "Sun Ra: Do the Impossible" zabiera widzów do świata pioniera afrofuturyzmu, w którym jazz spotyka się z mitologią i kosmologią. Z kolei "Romantic Warriors IV – Krautrock (Part 1)" opowiada o scenie, która na zawsze zmieniła język muzyki eksperymentalnej, przypominając twórczość Can, Kraftwerk, Neu!, Faust i La Düsseldorf.

Amerykański underground reprezentują "We Are Fugazi From Washington, D.C.", zbudowany z fanowskich nagrań koncertowych i archiwów, oraz "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt", poświęcony jednej z najbardziej nieprzewidywalnych grup amerykańskiej kontrkultury. Surrealistyczny świat The Residents odkrywa natomiast film "Barking in the Dark" Marie Losier.

Program uzupełniają "David Lynch, une énigme à Hollywood" o kultowym twórcy "Twin Peaks", "Ellis Park" pokazujący Warrena Ellisa również w jego pozascenicznej działalności na rzecz ochrony dzikich zwierząt na Sumatrze oraz "Nick Cave’s Veiled World", poświęcony okresowi powstawania albumu "Ghosteen" i doświadczeniu żałoby.

Sześć filmów zostanie pokazanych w Polsce premierowo: "Nick Cave’s Veiled World", "David Lynch, une énigme à Hollywood", "Barking in the Dark", "BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia", "Romantic Warriors IV – Krautrock (Part 1)" oraz "Butthole Surfers: The Hole Truth and Nothing Butt".

Szczególnym wydarzeniem warszawskiej odsłony będzie pokaz "BISING: Noise and Experimental Music in Indonesia" w KINOMUZEUM Muzeum Sztuki Nowoczesnej, połączony z projektem audiowizualnym Rully’ego Shabary (Senyawa) i Bartosza Radzikowskiego.

Avant Art Festival 2026 odbędzie się od 2 września do 11 października we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i na Dolnym Śląsku. Pokazy filmowe w ramach Avant Art Film zaplanowano 4–23 września: we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty, warszawskich kinach Iluzjon, U-jazdowski i KINOMUZEUM, Centrum Kultury w Lublinie oraz kinach Piast (Legnica), Apollo (Wałbrzych) i Lot (Jelenia Góra).

Więcej informacji i szczegółowy program na: https://avantart.pl/2026/ 
Informacja sponsorowana

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