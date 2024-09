Ave Ridley Scott! Widowiskowy zwiastun filmu "Gladiator II". Paul Mescal szuka zemsty. Będzie lepszy niż Russell Crowe

To jest wojna! Zobacz nowy zwiastun widowiska "Gladiator II"

"Gladiator II" nadchodzi. O czym opowiada film Ridleya Scotta?

Głównym bohaterem filmu będzie znany z pierwszej części– wnuk Marka Aureliusza, syn Lucilii i następca tronu cesarstwa rzymskiego. Mężczyzna od lat żyje na odludziu bez kontaktu z matką. W Numidii założył rodzinę. I wtedy nadciąga armia Rzymu pod dowództwem. Mężczyzna traci wszystko, sam dostaje się do niewoli. Pamięta jednak historię Maximusa. Pod opieką potężnegozostaje gladiatorem, by dokonać zemsty na imperium, które odebrało mu szansę na szczęście.Tytułową rolę w " Gladiatorze II " gra Paul Mescal (" Aftersun "). Partnerują mu Denzel Washington Derek Jacobi oraz Joseph Quinn Gladiator II " to jedna z droższych produkcji w historii kina. Pierwotnie budżet filmu miał wynosić 165 mln dolarów. Jednak przez ubiegłoroczne strajki w Hollywood koszty realizacji urosły do ponad 300 milionów.