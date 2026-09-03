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Reżyser sequela "Nigdy w życiu!" zabiera głos: "Zrobiliśmy piękny i wzruszający film"

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Reżyser sequela &quot;Nigdy w życiu!&quot; zabiera głos: &quot;Zrobiliśmy piękny i wzruszający film&quot;
Od jakiegoś czasu cała Polska żyje aferą związaną z castingiem do ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Wiele osób zdążyło się już wypowiedzieć na ten temat, ale nie reżyser filmu, Greg Zglinski. I choć ostatnio rozmawiał z dziennikarzami "Faktu", na temat decyzji obsadowych się nie wypowiedział.

Kontynuacja "Nigdy w życiu!" po latach coraz bliżej



Przypomnijmy, że w trzecim filmie o przygodach Judyty, Adama, Tosi, Uli i innych pojawią się Danuta Stenka i Artur Żmijewski, gwiazdy znane z "Nigdy w życiu!". Jednak do roli Tosi zaangażowano Agnieszkę Żulewską, a nie Joannę Jabłczyńską, która zagrała bohaterkę w oryginale.

Afera wybuchła, kiedy w rozmowie z portalem Plotek Jabłczyńska wyznała, że poczuła się zdradzona przez twórców i rozczarowana tym, że nie poproszono jej o ponowne wcielenie się w Tosię. Sytuacja szybko eskalowała, a temperatura sporu niebotycznie wzrosła.


Greg Zglinski w rozmowie z "Faktem" odmówił jednak skomentowania sprawy. Zamiast tego pochwalił się, że właśnie skończyły się prace na planie filmu. Portalowi powiedział po prostu: Zrobiliśmy piękny i wzruszający film.

W rozmowie z "Faktem" reżyser ujawnił również, że film będzie się różnił od książki Grocholi, ponieważ zabraknie w nim Tomasza. Do tej roli miał bowiem wrócić Jan Frycz, który niespodziewanie zmarł 15 sierpnia. Zglinski stwierdził, że nie wyobraża sobie, by ktoś inny mógł zastąpić aktora w tej roli. W związku z tym trzeba było dokonać zmian w scenariuszu..

"Właśnie że tak!" (czy jak kto woli "Nigdy w życiu 2") ma trafić do kin wiosną przyszłego roku.

Zwiastun filmu "Nigdy w życiu!"




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