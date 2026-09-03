Reżyser sequela "Nigdy w życiu!" zabiera głos: "Zrobiliśmy piękny i wzruszający film"

Od jakiegoś czasu cała Polska żyje aferą związaną z castingiem do ekranizacji powieści Katarzyny Grocholi "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później". Wiele osób zdążyło się już wypowiedzieć na ten temat, ale nie reżyser filmu, Greg Zglinski. I choć ostatnio rozmawiał z dziennikarzami "Faktu", na temat decyzji obsadowych się nie wypowiedział.
Kontynuacja "Nigdy w życiu!" po latach coraz bliżej
Przypomnijmy, że w trzecim filmie o przygodach Judyty, Adama, Tosi, Uli i innych pojawią się Danuta Stenka
i Artur Żmijewski
, gwiazdy znane z "Nigdy w życiu!
". Jednak do roli Tosi zaangażowano Agnieszkę Żulewską
, a nie Joannę Jabłczyńską
, która zagrała bohaterkę w oryginale.
Afera wybuchła, kiedy w rozmowie z portalem Plotek Jabłczyńska
wyznała, że poczuła się zdradzona przez twórców i rozczarowana tym, że nie poproszono jej o ponowne wcielenie się w Tosię. Sytuacja szybko eskalowała, a temperatura sporu niebotycznie wzrosła. Greg Zglinski
w rozmowie z "Faktem" odmówił jednak skomentowania sprawy. Zamiast tego pochwalił się, że właśnie skończyły się prace na planie filmu.
Portalowi powiedział po prostu: Zrobiliśmy piękny i wzruszający film
.
W rozmowie z "Faktem" reżyser ujawnił również, że film będzie się różnił od książki Grocholi, ponieważ zabraknie w nim Tomasza. Do tej roli miał bowiem wrócić Jan Frycz
, który niespodziewanie zmarł 15 sierpnia. Zglinski
stwierdził, że nie wyobraża sobie, by ktoś inny mógł zastąpić aktora w tej roli. W związku z tym trzeba było dokonać zmian w scenariuszu.. "Właśnie że tak!"
(czy jak kto woli "Nigdy w życiu 2") ma trafić do kin wiosną przyszłego roku.
Zwiastun filmu "Nigdy w życiu!"