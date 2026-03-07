Newsy Filmy Będą nowe "Potwory i spółka" oraz "Coco". Pixar przyznaje się do błędu
Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/B%C4%99d%C4%85+nowe+%22Potwory+i+sp%C3%B3%C5%82ka%22+oraz+%22Coco%22.+Pixar+przyznaje+si%C4%99+do+b%C5%82%C4%99du-165515
źródło: Materiały prasowe
Wygląda na to, że "Hopnięci" zaliczą najlepsze otwarcie filmu Pixara od czasu "Coco". Tymczasem studio przygotowuje kolejne produkcje. W przygotowaniu są kontynuacje takich hitów jak "Potwory i spółka" czy właśnie "Coco". Pete Docter, szef Pixara, przyznał zaś, że w ostatnich latach popełnił kilka błędów.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Plany Pixara: więcej sequeli



GettyImages-1422548990.jpg Getty Images © Jesse Grant

Właśnie dowiedzieliśmy się, że na wczesnym etapie są prace nad trzecią częścią klasyka "Potwory i spółka" z 2001 roku. W 2013 miał premierę prequel hitu, "Uniwersytet Potworny". Teraz Pixar planuje wrócić do postaci Jamesa P. Sullivana i Mike'a Wazowskiego.

W przygotowaniu jest też pierwszy musical Pixara, nad którym pracuje Domee Shi, reżyserka "To nie wypanda".
  
Tymczasem zainspirowany azjatyckimi mitami o nadprzyrodzonych bazarach projekt "Ono Ghost Market", początkowo planowany jako serial pod streaming, zostaje przemyślany na nowo jako film pełnometrażowy.

W planach studia jest też trzecia cześć "Iniemamocnych" (premiera w 2028 roku) oraz druga część "Coco" (premiera w 2029 roku).
   
Wszystkie te informacje pojawiły się w artykule "Wall Street Journal", którego bohaterem jest szef Pixara Pete Docter. W wywiadzie przyznaje on, że w ostatnich latach popełnił kilka błędów i nie udało mu się zrealizować filmów o tak szerokim zasięgu, jak miał w zwyczaju Pixar pod kierownictwem Johna Lassetera. Docter sam przyznaje, że przesadził z filozofią "róbcie co chcecie". Potwierdzają to cytowani w tekście inni pracownicy studia, którzy twierdzą, że unikający konfliktów Docter zachęcał twórców do realizacji autobiograficznych filmów, które potem miały problem ze znalezieniem szerokiej widowni.

"Hopnięci" – zwiastun




A gdybyśmy tak mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieli, co mówią? Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt! Główna bohaterka, Mabel, wielka miłośniczka przyrody, korzysta ze sposobności i dzięki hopnozie odkrywa tajemnice Matki Natury, o jakie nawet jej nie podejrzewała!

