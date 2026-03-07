Będą nowe "Potwory i spółka" oraz "Coco". Pixar przyznaje się do błędu

Wygląda na to, że "Hopnięci" zaliczą najlepsze otwarcie filmu Pixara od czasu "Coco". Tymczasem studio przygotowuje kolejne produkcje. W przygotowaniu są kontynuacje takich hitów jak "Potwory i spółka" czy właśnie "Coco". Pete Docter, szef Pixara, przyznał zaś, że w ostatnich latach popełnił kilka błędów. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Plany Pixara: więcej sequeli
Getty Images © Jesse Grant
Właśnie dowiedzieliśmy się, że na wczesnym etapie są prace nad trzecią częścią klasyka "Potwory i spółka"
z 2001 roku. W 2013 miał premierę prequel hitu, "Uniwersytet Potworny
". Teraz Pixar planuje wrócić do postaci Jamesa P. Sullivana
i Mike'a Wazowskiego
. W przygotowaniu jest też pierwszy musical Pixara, nad którym pracuje Domee Shi, reżyserka "To nie wypanda"
.
Tymczasem zainspirowany azjatyckimi mitami o nadprzyrodzonych bazarach projekt "Ono Ghost Market", początkowo planowany jako serial pod streaming, zostaje przemyślany na nowo jako film pełnometrażowy
.
W planach studia jest też trzecia cześć "Iniemamocnych"
(premiera w 2028 roku) oraz druga część "Coco"
(premiera w 2029 roku).
Wszystkie te informacje pojawiły się w artykule "Wall Street Journal", którego bohaterem jest szef Pixara Pete Docter
. W wywiadzie przyznaje on, że w ostatnich latach popełnił kilka błędów i nie udało mu się zrealizować filmów o tak szerokim zasięgu, jak miał w zwyczaju Pixar pod kierownictwem Johna Lassetera.
Docter sam przyznaje, że przesadził z filozofią "róbcie co chcecie"
. Potwierdzają to cytowani w tekście inni pracownicy studia, którzy twierdzą, że unikający konfliktów Docter
zachęcał twórców do realizacji autobiograficznych filmów, które potem miały problem ze znalezieniem szerokiej widowni.
"Hopnięci" – zwiastun
A gdybyśmy tak mogli rozmawiać ze zwierzętami i rozumieli, co mówią? Nowy film Disneya i Pixara "Hopnięci
" opowiada historię naukowców, którzy wynaleźli hopnozę - technologię przeszczepiania ludzkiej świadomości zwierzętopodobnym robotom w celu poznania świata prawdziwych zwierząt! Główna bohaterka, Mabel, wielka miłośniczka przyrody, korzysta ze sposobności i dzięki hopnozie odkrywa tajemnice Matki Natury, o jakie nawet jej nie podejrzewała!