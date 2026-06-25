Będzie 2. sezon "Rancza Duttonów"? Znamy decyzję SkyShowtime

SkyShowtime dało zielone światło drugiemu sezonowi "Rancza Duttonów". Jak podaje platforma, pierwszy sezon plasuje się wśród najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisu. W ciągu pierwszego tygodnia od premiery został obejrzany przez 12,9 milina widzów z całego świata.
O czym opowiada "Rancho Duttonów"? Zobacz zwiastun
Aktualnie na SkyShowtime trwa emisja pierwszego sezonu "Rancza Duttonów
" (finałowy odcinek trafi na ekrany 10 lipca). Przypominamy zwiastun:
Serial opowiada o zmaganiach Beth i Ripa (Kelly Reilly
i Cole Hauser
), którzy zaczynają nowe życie w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza.
W pozostałych rolach m.in. Finn Little
, Juan Pablo Raba
, Jai Courtney
, J.R. Villarreal
, Marc Menchaca
, Natalie Alyn Lind
, a także nominowani do Oscara Ed Harris
i Annette Bening
.
O uniwersum "Yellowstone"
"Ranczo Duttonów
" to bezpośredni sequel / spin-off serialu "Yellowstone
", który trafił na ekrany w 2018 roku i doczekał się pięciu sezonów (ostatni został wyemitowany w 2024 roku). Showrunner Taylor Sheridan
zrealizował też prequele, w których poznaliśmy losy wcześniejszych pokoleń rodziny Duttonów: "1883
" (wyst. Sam Elliott
, Tim McGraw
, Isabel May
, Faith Hill
) i "1923
" (wyst. Harrison Ford
i Helen Mirren
) oraz sequel / spin-off "Marshals: Historia z Yellowstone
".