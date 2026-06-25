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Będzie 2. sezon "Rancza Duttonów"? Znamy decyzję SkyShowtime

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Będzie 2. sezon &quot;Rancza Duttonów&quot;? Znamy decyzję SkyShowtime
źródło: materialy promocyjne
SkyShowtime dało zielone światło drugiemu sezonowi "Rancza Duttonów". Jak podaje platforma, pierwszy sezon plasuje się wśród najchętniej oglądanych produkcji w historii serwisu. W ciągu pierwszego tygodnia od premiery został obejrzany przez 12,9 milina widzów z całego świata.

O czym opowiada "Rancho Duttonów"? Zobacz zwiastun


Aktualnie na SkyShowtime trwa emisja pierwszego sezonu "Rancza Duttonów" (finałowy odcinek trafi na ekrany 10 lipca). Przypominamy zwiastun:



Serial opowiada o zmaganiach Beth i Ripa (Kelly Reilly i Cole Hauser), którzy zaczynają nowe życie w Stanie Samotnej Gwiazdy. Z dala od rodzinnego Yellowstone oboje muszą stawić czoła brutalnej rzeczywistości i bezwzględnym właścicielom sąsiedniego rancza, którzy zrobią wszystko, by ochronić swoje imperium. Na południu Teksasu więzy krwi są jeszcze silniejsze, przebaczenie jest ulotne, a ceną przetrwania bywa własna dusza.

W pozostałych rolach m.in. Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, a także nominowani do Oscara Ed Harris i Annette Bening.


O uniwersum "Yellowstone"


"Ranczo Duttonów" to bezpośredni sequel / spin-off serialu "Yellowstone", który trafił na ekrany w 2018 roku i doczekał się pięciu sezonów (ostatni został wyemitowany w 2024 roku). Showrunner Taylor Sheridan zrealizował też prequele, w których poznaliśmy losy wcześniejszych pokoleń rodziny Duttonów: "1883" (wyst. Sam Elliott, Tim McGraw, Isabel May, Faith Hill) i "1923" (wyst. Harrison Ford i Helen Mirren) oraz sequel / spin-off "Marshals: Historia z Yellowstone". 

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