Będzie czwarty sezon "Ozark"

Dobra wiadomość dla wszystkich fanów "Ozark": Netflix zapowiedział kolejny sezon serialu. Data premiery nie jest jeszcze znana. Zobaczcie tajemniczą zapowiedź nowych odcinków:Przypomnijmy, co wydarzyło się w trzecim sezonie:Sześć miesięcy później. Kasyno już działa, ale Marty i Wendy nie mogą dojść do porozumienia w sprawie dalszych planów. Marty chce utrzymać status quo, a tymczasem Wendy planuje rozwinąć działalność z pomocą Helen i lidera kartelu narkotykowego, Omara Navarro. Jednak do miasta przyjeżdża brat Wendy, Ben, i życie wszystkich staje na głowie.