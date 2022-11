Zadowoleni? Netflix przedłużył serial "Sandman"

"Sandman" - od komiksu Neila Gaimana do serialu platformy Netflix

Będzie drugi sezon serialu "Sandman" czy nie będzie - oto jest pytanie

Serial Killers o serialu "Sandman"

Wszystko wskazuje na to, że zakończyło się zamieszanie wokół serialu platformy Netflix " Sandman ". A w każdym razie tak twierdzi Deadline. Według źródeł portalu Netflix dał zielone światło realizacji drugiego sezonu. Platforma na razie nie potwierdziła tych informacji.Wymyślony przez Neila Gaimana "Sandman" uważany jest za jeden z wybitniejszych komiksów w historii gatunku. Głównym bohaterem serii jest Sen - personifikacja władcy krainy marzeń sennych. W komiksie najczęściej nazywany jest imieniem Morfeusza, choć występuje także pod innymi nazwami. Jest jednym z siedmiorga rodzeństwa Nieskończonych, z których każde utożsamia jeden z elementów rzeczywistości: Los, Śmierć, Zniszczenie, Rozpacz, Pożądanie i Malignę, która kiedyś była Marzeniem. Sen, uwolniony po wielu latach niewoli u brytyjskiego maga z początku XX wieku, musi odbudować swoje zniszczone królestwo. Dopadają go jednak zmory z przeszłości, musi stawiać czoła konsekwencjom swoich dawnych postępków. [za: wikipedia.org]Cykl komiksowy Neila Gaimana od wielu lat intrygował Hollywood. Twórca ujawnił niedawno, że nawet Michael Jackson chciał zagrać Morfeusza. Zaś druga dekada tego stulecia minęła pod znakiem prób realizacji filmu przez Josepha Gordona-Levitta , który miał być reżyserem i gwiazdą filmowego "Sandmana". Ten projekt upadł jednak w 2016 roku, kiedy Gordon-Levitt porzucił go informując świat, że nie doszedł do porozumienia ze studiem New Line co do wizji widowiska.I to otworzyło drogę do serialowej ekranizacji. Netflix ogłosił ją w 2019 roku. " Sandman " zadebiutował na platformie w sierpniu tego roku. Jego akcja rozpoczynała się w 1916 roku, kiedy to Morfeusz zostaje uwięziony przez mistrza okultyzmu. Uwolnił się 106 lat później i rozpoczyna walkę o przywrócenie porządku w swoim pogrążonym w ruinie królestwie.Serial cieszył się stosunkowo dużą oglądalnością, osiągając pierwsze miejsce w tygodniowych rankingach oglądalności prezentowany przez Netflix. Mimo to platforma nie ogłosiła planów realizacji drugiego sezonu.To doprowadziło w końcu do pojawienia się plotek o tym, że " Sandman " został skasowany. W sprawę włączył się nawet sam Neil Gaiman . Ostatnio z kolei na Twitterze DC Comics pojawiła się informacja o przedłużeniu serialu. Tweet został jednak szybko usunięty.Odcinek możecie też posłuchać w formie podcastu na Spotify