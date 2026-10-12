"Artemis Fowl" powraca. Powstanie serial animowany na podstawie popularnej serii

Do sieci trafiła informacja, że "Artemis Fowl" doczeka się kolejnej ekranizacji. Disney dał zielone światło serialowi animowanemu na podstawie popularnego cyklu fantasy Eoina Colfera, który zadebiutował w 2001 roku. Autor będzie ponadto jednym z producentów wykonawczych, a produkcja trafi na Disney Channel i platformę Disney+.
Kolejne podejście do "Artemisa Fowla"
Informację ogłoszono podczas panelu poświęconego 25-leciu serii na New York Comic Con. Pierwsza książka ukazała się w 2001 roku. Jej bohaterem jest trzynastoletni geniusz, który odkrywa istnienie podziemnego świata wróżek. Nie są to jednak bezbronne, baśniowe istoty - dysponują bronią i zaawansowaną technologią. Artemis wpada na pomysł, by porwać jedną z nich i przejąć jej magiczne moce, by uratować umierającą matkę i ocalić rodzinę.
Będzie to kolejna próba przeniesienia cyklu na ekran. W 2020 roku na Disney+ zadebiutował film "Artemis Fowl
" w reżyserii Kennetha Branagha
. Produkcja spotkała się jednak z bardzo chłodnym przyjęciem - w serwisie Rotten Tomatoes zebrano 178 recenzji filmu, z czego tylko 8% to oceny pozytywne. Trzy lata po premierze Disney usunął go z biblioteki swojego serwisu. Eoin Colfer
nie kryje zadowolenia z rozpoczęcia prac nad nową adaptacją. Jak podkreślił, jest dumny, że może współpracować z zespołem odpowiedzialnym za przeniesienie świata "Artemisa Fowla" do animacji. Dodał, że talent i entuzjazm twórców sprawiają, iż wierzy, że uniwersum książek trafi w dobre ręce.
Entuzjastycznie wypowiada się także Ayo Davis, szefowa działu Disney Kids & Family. Zwróciła uwagę, że od ponad dwóch dekad książki Colfera
przyciągają czytelników wyrazistymi bohaterami, pomysłowo zbudowanym światem i pełnymi przygód historiami. Według niej serial ma szansę zainteresować nowe pokolenie odbiorców, a jednocześnie oddać hołd wieloletnim fanom.
Na razie nie podano daty premiery.
"Artemis Fowl" - zwiastun filmowej wersji