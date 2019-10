Będzie kolejny film w świecie Jasona Bourne'a

3 2 1



Mamy dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którym marzy się kolejny film osadzony w świecie Jasona Bourne'a. Prace nad nim już trwają, choć na razie są na wczesnym etapie. Informację tę potwierdził jeden z producentów, Ben Smith Niestety na razie nie wiemy, czy bohaterem szykowanego filmu będzie sam Jason Bourne. Parę lat temu Matt Damon sugerował, że pożegnał się z tą postacią. Smith jednak ujawnił, że planowany film będzie powiązany z serialem, który osadzony w tym samym świecie, co kinowe produkcje o Bourne'ie. Co więcej nowa produkcja może wpłynąć na fabułę kolejnych sezonów serialu (o ile te powstaną), ponieważ akcja ma się rozgrywać równolegle do show, który emitować będzie stacja USA Network.Jak prezentuje się serial, możecie sprawdzić oglądając poniższą zapowiedź wideo: