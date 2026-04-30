Będzie krwawo? Jest zwiastun nowego "Resident Evil"!

W sieci zadebiutowałem właśnie pierwszy zwiastun nowego "Resident Evil". Co przygotował reżyser Zach Cregger, twórca takich horrorów jak "Barbarzyńcy" i "Zniknięcia"? Czy klimat gier został zachowany? Czy będzie krwawo? Zobaczcie sami – jeśli się nie boicie.
Co wiemy o nowym "Resident Evil"?
Nowa produkcja będzie kolejnym podejściem do adaptacji kultowej serii gier Capcom. Wcześniejsze filmy z Millą Jovovich
zarobiły łącznie ponad 1,2 miliarda dolarów, choć reboot "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City
" nie odniósł sukcesu. Tym razem twórcy stawiają na zupełnie nową historię.
Głównym bohaterem jest Bryan - kurier medyczny, który zostaje wciągnięty w koszmar podczas jednej, tragicznej nocy. W obsadzie znaleźli się także m.in. Paul Walter Hauser
, Zach Cherry
, Kali Reis
oraz Johnno Wilson
. Za scenariusz odpowiadają Cregger
i Shay Hatten
.
Film trafi do kin 18 września 2026 roku.
"Resident Evil" – zobaczcie zwiastun: