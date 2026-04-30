Będzie krwawo? Jest zwiastun nowego "Resident Evil"!
Filmy / Wideo

World of Reel
https://www.filmweb.pl/news/B%C4%99dzie+krwawo+Jest+zwiastun+nowego+%22Resident+Evil%22-166370
źródło: Materiały prasowe
W sieci zadebiutowałem właśnie pierwszy zwiastun nowego "Resident Evil". Co przygotował reżyser Zach Cregger, twórca takich horrorów jak "Barbarzyńcy" i "Zniknięcia"? Czy klimat gier został zachowany? Czy będzie krwawo? Zobaczcie sami – jeśli się nie boicie.
     

Co wiemy o nowym "Resident Evil"?




Nowa produkcja będzie kolejnym podejściem do adaptacji kultowej serii gier Capcom. Wcześniejsze filmy z Millą Jovovich zarobiły łącznie ponad 1,2 miliarda dolarów, choć reboot "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City" nie odniósł sukcesu.
    
Tym razem twórcy stawiają na zupełnie nową historię. Głównym bohaterem jest Bryan - kurier medyczny, który zostaje wciągnięty w koszmar podczas jednej, tragicznej nocy. W obsadzie znaleźli się także m.in. Paul Walter Hauser, Zach Cherry, Kali Reis oraz Johnno Wilson. Za scenariusz odpowiadają Cregger i Shay Hatten.

Film trafi do kin 18 września 2026 roku.
    

"Resident Evil" – zobaczcie zwiastun:


