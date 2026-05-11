Newsy Filmy Będzie nowy film "Westworld". Od twórców "Parku Jurajskiego"?
Filmy

Będzie nowy film "Westworld". Od twórców "Parku Jurajskiego"?

Deadline, World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/B%C4%99dzie+nowy+film+%22Westworld%22.+Od+tw%C3%B3rc%C3%B3w+%22Parku+jurajskiego%22-166534
Będzie nowy film &quot;Westworld&quot;. Od twórców &quot;Parku Jurajskiego&quot;?
źródło: Materiały prasowe
"Westworld" wraca – jako film. Scenarzysta David Koepp przygotowuje nową wersję "Świata Dzikiego Zachodu", a za kamerą produkcji może stanąć bardzo znany reżyser. O kogo chodzi?
   

Nowy "Świat Dzikiego Zachodu" w przygotowaniu




David Koepp, który na podstawie popularnej powieści Michaela Crichtona napisał scenariusz "Parku Jurajskiego", po raz kolejny bierze na warsztat projekt autorstwa Crichtona. Tym razem chodzi o film "Świat Dzikiego Zachodu" (1973), który Crichton napisał i wyreżyserował.

Akcja pierwowzoru rozgrywała się w obsługiwanym przez maszyny parku rozrywki przyszłości, w którym androidy zaczynają atakować turystów. W obsadzie znaleźli się m.in. Yul Brynner, James Brolin, Linda Gaye Scott i Richard Benjamin.

Film był inspiracją dla emitowanego w latach 2016-2022 serialu stacji HBO "Westworld".

Oryginał powstał dla wytwórni MGM, ale Koepp pisze swoją wersję dla studia Warner Bros. Podobno projektem jest już zainteresowany "poważny" reżyser. Reporter Jordan Ruimy spekuluje, że może chodzić o samego Stevena Spielberga, który dopiero co po raz kolejny pracował z Koeppem przy swoim najnowszym filmie, "Dzień objawienia". Reżyser zapowiadał też w wywiadach, że jego kolejny projekt będzie westernem. Czy może chodzić o "Świat Dzikiego Zachodu"? Czas pokaże.

Koepp napisał również takie filmy jak m.in. "Ze śmiercią jej do twarzy", "Życie Carlita", "Mission: Impossible", "Azyl", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki", "KIMI", "Presence" i "Szpiedzy".

Najnowszy film Spielberga, "Dzień objawienia", wejdzie do kin 10 czerwca. Zobaczcie zwiastun.

"Dzień objawienia" – zwiastun


Powiązane artykuły Steven Spielberg

Zobacz wszystkie artykuły

Świat Dzikiego Zachodu  (1973)

 Świat Dzikiego Zachodu

Świat przyszłości  (1976)

 Świat przyszłości

Beyond Westworld  (1980)

 Beyond Westworld

Westworld  (2016)

 Westworld

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Świeżo upieczona laureatka Oscara w nowym "Z Archiwum X"

3 komentarze
VOD Seriale

Gwiazda "Breaking Bad" dołącza do obsady serialu "Fallout"

5 komentarzy
Filmy

Nadjeżdżają aż CZTERY seriale "Szybcy i wściekli"?

20 komentarzy
Seriale

"Kontyngent" już dziś w serwisie CANAL+

Festiwale i nagrody Filmy

Akt II. Poniedziałek i wtorek na 23. MDAG

VOD Seriale

Sydney Sweeney kontra OnlyFans. Poszło o serial "Euforia"

55 komentarzy
VOD Filmy

Niespodzianka! Wielki kinowy hit tego roku już na VOD

12 komentarzy