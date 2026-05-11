Będzie nowy film "Westworld". Od twórców "Parku Jurajskiego"?

"Westworld" wraca – jako film. Scenarzysta David Koepp przygotowuje nową wersję "Świata Dzikiego Zachodu", a za kamerą produkcji może stanąć bardzo znany reżyser. O kogo chodzi?
Nowy "Świat Dzikiego Zachodu" w przygotowaniu David Koepp
, który na podstawie popularnej powieści Michaela Crichtona
napisał scenariusz "Parku Jurajskiego
", po raz kolejny bierze na warsztat projekt autorstwa Crichtona
. Tym razem chodzi o film "Świat Dzikiego Zachodu"
(1973), który Crichton
napisał i wyreżyserował. Akcja pierwowzoru rozgrywała się w obsługiwanym przez maszyny parku rozrywki przyszłości, w którym androidy zaczynają atakować turystów.
W obsadzie znaleźli się m.in. Yul Brynner
, James Brolin
, Linda Gaye Scott
i Richard Benjamin
.
Film był inspiracją dla emitowanego w latach 2016-2022 serialu stacji HBO "Westworld
".
Oryginał powstał dla wytwórni MGM, ale Koepp
pisze swoją wersję dla studia Warner Bros. Podobno projektem jest już zainteresowany "poważny" reżyser.
Reporter Jordan Ruimy spekuluje, że może chodzić o samego Stevena Spielberga
, który dopiero co po raz kolejny pracował z Koeppem
przy swoim najnowszym filmie, "Dzień objawienia
". Reżyser zapowiadał też w wywiadach, że jego kolejny projekt będzie westernem. Czy może chodzić o "Świat Dzikiego Zachodu
"? Czas pokaże. Koepp
napisał również takie filmy jak m.in. "Ze śmiercią jej do twarzy
", "Życie Carlita
", "Mission: Impossible
", "Azyl
", "Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki
", "KIMI
", "Presence
" i "Szpiedzy
".
Najnowszy film Spielberga
, "Dzień objawienia
", wejdzie do kin 10 czerwca. Zobaczcie zwiastun.
