Newsy Filmy Box office Będzie nowy hit Marvel Studios? "Avengers: Doomsday" bije rekordy przedsprzedaży
Filmy / Box office

Będzie nowy hit Marvel Studios? "Avengers: Doomsday" bije rekordy przedsprzedaży

World of Reel / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/B%C4%99dzie+nowy+hit+Marvel+Studios+%22Avengers%3A+Doomsday%22+bije+rekordy+przedsprzeda%C5%BCy-168102
Będzie nowy hit Marvel Studios? &quot;Avengers: Doomsday&quot; bije rekordy przedsprzedaży
źródło: Materiały prasowe
Czy widowisko "Avengers: Doomsday" będzie wielkim hitem czy wielką porażką? Po pierwszych zwiastunach nadchodzącego filmu Marvela zdania widzów w internecie są podzielone. Fani przemówili jednak również portfelami – i tu komunikat jest dużo jaśniejszy. Marvel zdaje się iść na rekord.
   

"Avengers: Doomsday" jednak rozbije bank?




Do premiery "Avengers: Doomsday" zostały jeszcze cztery miesiące, ale film generuje już niespotykane zainteresowanie. Ruszyła bowiem przedsprzedaż biletów na pierwsze seanse filmu – i liczby mówią same za siebie.

Film braci Russo zdążył wyprzedać już 92% całego przedsprzedażowego utargu widowiska "Fantastyczna 4: pierwsze kroki". Jeśli tempo sprzedaży zostanie utrzymane, jest szansa na to, że produkcja zarobi ponad 100 milionów dolarów na samych pokazach przedpremierowych. Idąc dalej za tym szacunkiem – jest szansa na utarg z otwierającego weekendu rzędu 400 milionów dolarów. Gdyby tak się stało, "Doomsday" przebiłby obecny rekord otwarcia w USA, który w tej chwili należy do filmu... "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Wygląda na to, że niedaleko pada box-office'owe jabłko od box-office'owej jabłoni.

Zanosi się więc na to, że "Diuna: Część trzecia", która wejdzie do kin równolegle z "Avengers: Doomsday", nie zagrozi widowisku Marvela. Możliwe jednak, że dojdzie do odwrotnego zjawiska: "Diuna 3" może skorzystać na zainteresowaniu "Doomsday". Niektórzy spekulują, że czeka nas powtórka z tzw. "Barbenheimera", czyli "Dunesday". Trzeba jednak zaznaczyć, że na korzyść "Barbie" i "Oppenheimera" działało to, że każdy z filmów był skierowany do innej widowni. "Doomsday" i "Diuna 3" walczą tymczasem z grubsza o tę samą widownię.
    
"Avengers: Doomsday" musi zarobić astronomicznie dużo, bo wygląda na to, że film kosztował astronomicznie dużo: 400 milionów dolarów. Do tego jest zaledwie pierwszą częścią finału obecnej fazy uniwersum Marvela – rok później do kin wejdzie jego kontynuacja, "Avengers: Secret Wars".

Czyżby chwyt z powrotem Roberta Downeya Juniora w innej roli zadziałał? Pójdziecie do kina na "Avengers: Doomsday"?

"Avengers: Doomsday" – zwiastun




W "Avengers: Doomsday" zobaczymy, jak uniwersa się zderzają, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli.

"Avengers: Doomsday" trafi do amerykańskich kin 18 grudnia. 

Powiązane artykuły Avengers: Doomsday

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Avengers  (2012)

 Avengers

Strażnicy Galaktyki  (2014)

 Strażnicy Galaktyki

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

Pierwsze zdjęcia z 2. sezonu "Listy śmierci". Jest też data premiery

Filmy

Zack Snyder wraca z nowym filmem! Jest teaser

Filmy

Vin Diesel zdradził, kiedy ruszą zdjęcia do "Szybkich i wściekłych 11"

2 komentarze
Filmy

Wiemy, kiedy "Ghost Rider" trafi do kin

3 komentarze
Filmy

Był Jamesem Bondem, teraz zagra w "Tylerze Rake'u 3"

6 komentarzy
Inne Filmy

Nowe informacje w sprawie śmierci Hayden Panettiere

17 komentarzy
Seriale

"To: Witajcie w Derry" - jest oficjalna decyzja w sprawie 2. sezonu

2 komentarze