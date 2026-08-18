Będzie nowy hit Marvel Studios? "Avengers: Doomsday" bije rekordy przedsprzedaży

Czy widowisko "Avengers: Doomsday" będzie wielkim hitem czy wielką porażką? Po pierwszych zwiastunach nadchodzącego filmu Marvela zdania widzów w internecie są podzielone. Fani przemówili jednak również portfelami – i tu komunikat jest dużo jaśniejszy. Marvel zdaje się iść na rekord.
"Avengers: Doomsday" jednak rozbije bank? Do premiery "Avengers: Doomsday" zostały jeszcze cztery miesiące, ale film generuje już niespotykane zainteresowanie.
Ruszyła bowiem przedsprzedaż biletów na pierwsze seanse filmu – i liczby mówią same za siebie.
Film braci Russo
zdążył wyprzedać już 92% całego przedsprzedażowego utargu widowiska "Fantastyczna 4: pierwsze kroki
". Jeśli tempo sprzedaży zostanie utrzymane, jest szansa na to, że produkcja zarobi ponad 100 milionów dolarów na samych pokazach przedpremierowych
. Idąc dalej za tym szacunkiem – jest szansa na utarg z otwierającego weekendu rzędu 400 milionów dolarów
. Gdyby tak się stało, "Doomsday" przebiłby obecny rekord otwarcia w USA
, który w tej chwili należy do filmu... "Spider-Man: Całkiem nowy dzień
". Wygląda na to, że niedaleko pada box-office'owe jabłko od box-office'owej jabłoni. Zanosi się więc na to, że "Diuna: Część trzecia", która wejdzie do kin równolegle z "Avengers: Doomsday", nie zagrozi widowisku Marvela. Możliwe jednak, że dojdzie do odwrotnego zjawiska: "Diuna 3" może skorzystać na zainteresowaniu "Doomsday".
Niektórzy spekulują, że czeka nas powtórka z tzw. "Barbenheimera", czyli "Dunesday". Trzeba jednak zaznaczyć, że na korzyść "Barbie
" i "Oppenheimera
" działało to, że każdy z filmów był skierowany do innej widowni. "Doomsday
" i "Diuna 3
" walczą tymczasem z grubsza o tę samą widownię.
"Avengers: Doomsday
" musi zarobić astronomicznie dużo, bo wygląda na to, że film kosztował astronomicznie dużo: 400 milionów dolarów. Do tego jest zaledwie pierwszą częścią finału obecnej fazy uniwersum Marvela
– rok później do kin wejdzie jego kontynuacja, "Avengers: Secret Wars
".
Czyżby chwyt z powrotem Roberta Downeya Juniora
w innej roli zadziałał? Pójdziecie do kina na "Avengers: Doomsday
"?
"Avengers: Doomsday" – zwiastun
W "Avengers: Doomsday
" zobaczymy, jak uniwersa się zderzają, a Saga Multiverse rozpoczyna swój ostatni rozdział. Ukochani bohaterowie z trzech odrębnych wszechświatów znajdą się na śmiertelnym kursie kolizyjnym i ostatecznie zmierzą się z egzystencjalnym zagrożeniem, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyli. "Avengers: Doomsday"
trafi do amerykańskich kin 18 grudnia.