Będzie prequel serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"

Apple rozwija współpracę ze studiem Legendary i szykuje kolejny serial w uniwersum Monsterverse o Godzilli, King Kongu i innych potwornych tytanach.

Drugi serial z cyklu "Monarch" w przygotowaniu



Na Apple TV jest już dostępny serial "Monarch: Dziedzictwo potworów". Jedną z jego gwiazd jest Kurt Russell jako Leland Lafayette Shaw III. W serialu pojawiają się też retrospekcje, w których młodego Lelanda gra Wyatt Russell.


Teraz okazuje się, że Wyatt Russell będzie gwiazdą własnego serialu. Projekt na razie nie ma tytułu. Wiemy jednak, że jego akcja osadzona zostanie w czasach zimnej wojny i wyścigu zbrojeń między USA i ZSRR. W tym serialu wyścig ten nabierze dodatkowego wymiaru ze względu na odkrycie legendarnych potworów.

Jak donosi portal Nexus Point News za nowy serial odpowiadać będzie Joby Harold i jego żona Tory Tunnell. Para jest producentami wykonawczymi serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów". Wyatt Russell również będzie producentem nowego show.

Zwiastun serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"




