Będzie prequel serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"

Apple rozwija współpracę ze studiem Legendary i szykuje kolejny serial w uniwersum Monsterverse o Godzilli, King Kongu i innych potwornych tytanach.
Drugi serial z cyklu "Monarch" w przygotowaniu
Na Apple TV jest już dostępny serial "Monarch: Dziedzictwo potworów"
. Jedną z jego gwiazd jest Kurt Russell
jako Leland Lafayette Shaw III. W serialu pojawiają się też retrospekcje, w których młodego Lelanda gra Wyatt Russell
.
Teraz okazuje się, że Wyatt Russell
będzie gwiazdą własnego serialu. Projekt na razie nie ma tytułu. Wiemy jednak, że jego akcja osadzona zostanie w czasach zimnej wojny i wyścigu zbrojeń między USA i ZSRR. W tym serialu wyścig ten nabierze dodatkowego wymiaru ze względu na odkrycie legendarnych potworów.
Jak donosi portal Nexus Point News za nowy serial odpowiadać będzie Joby Harold
i jego żona Tory Tunnell
. Para jest producentami wykonawczymi serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów
". Wyatt Russell
również będzie producentem nowego show.
Zwiastun serialu "Monarch: Dziedzictwo potworów"