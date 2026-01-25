Newsy Filmy Nowe anime w świecie "Dragon Ball"!
Seriale / Filmy

Nowe anime w świecie "Dragon Ball"!

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/B%C4%99dzie+sequel+%22Dragon+Ball+Super%22.+Projekt+nosi+tytu%C5%82+%22Dragon+Ball+Super%3A+The+Galactic+Patrol%22-164878
Nowe anime w świecie &quot;Dragon Ball&quot;!
Fantastyczna wiadomość dotarła dziś do fanów "Dragon Ball" z Japonii. Podczas Dragon Ball Genkidamatsuri ogłoszono, że powstanie nowe anime w tym uniwersum.


TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Son Goku i Vegeta łączą sił. Z kim będą walczyć tym razem?



Nowy projekt nosi tytuł "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol". Będzie to kontynuacja serialu "Dragon Ball Super", a dokładniej historii "Universe Survival".



Punktem wyjścia dla fabuły będzie historia "Galactic Patrol Prisoner" opisana w mandze. Son Goku i Vegeta będą musieli połączyć siły, by powstrzymać smakosza planet Moro.

Na razie ogłoszono jedynie, że "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol" trafiło do produkcji. Nie podano jednak, czy będzie to film pełnometrażowy czy może serial.

40 lat "Dragon Ball"



Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Zwierzogród 2" już za chwilę na VOD. Znamy datę premiery

1 komentarz
Filmy Box office

Box Office USA: "90 minut do wolności" nowym liderem

21 komentarzy
Wideo

Ta animacja będzie jednym z największych hitów 2026! Nowy zwiastun

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" jeden krok bliżej Oscara za scenariusz?

9 komentarzy
Filmy

Taika Waititi wkurzy fanów Gwiezdnych wojen?

16 komentarzy
Gry

Nowa gra ze świata "Dragon Ball"! Nowy bohater autorstwa Toriyamy

2 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Ankieta Oscarowa 2026 już trwa. Typujemy laureatów nagród Akademii

9 komentarzy