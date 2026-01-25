Nowe anime w świecie "Dragon Ball"!

Fantastyczna wiadomość dotarła dziś do fanów "Dragon Ball" z Japonii. Podczas Dragon Ball Genkidamatsuri ogłoszono, że powstanie nowe anime w tym uniwersum. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Son Goku i Vegeta łączą sił. Z kim będą walczyć tym razem?
Nowy projekt nosi tytuł "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol"
. Będzie to kontynuacja serialu "Dragon Ball Super"
, a dokładniej historii "Universe Survival".
Punktem wyjścia dla fabuły będzie historia "Galactic Patrol Prisoner"
opisana w mandze. Son Goku
i Vegeta
będą musieli połączyć siły, by powstrzymać smakosza planet Moro.
Na razie ogłoszono jedynie, że "Dragon Ball Super: The Galactic Patrol"
trafiło do produkcji. Nie podano jednak, czy będzie to film pełnometrażowy czy może serial.
