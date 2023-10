"Coś za mną chodzi"... znowu! Maika Monroe wraca w kontynuacji hitu z 2014 roku

Nadchodzi "Coś za mną chodzi 2"

O filmie "Coś za mną chodzi"

Zwiastun filmu "Coś za mną chodzi"

Za projekt odpowiadać będzie studio Neon. Zdjęcia planowane są na przyszły rok.Szczegóły fabułynie zostały na razie ujawnione. Wiemy jednak, że za kamerą stanie autor David Robert Mitchell . Gwiazdą będzie zaś Maika Monroe , która ponownie wcieli się w postać Jay Height.Prawie naga dziewczyna wybiega na ulicę. Coś albo ktoś ją goni. Trudno powiedzieć, co przykuwa większą uwagę: jej zmysłowa nagość czy strach. Już niedługo w podobnej sytuacji znajdzie się 19-letnia Jay, która od dzieciństwa chciała iść z kimś fajnym na randkę. Gdy jej marzenie wreszcie się spełni - pewien chłopak zaprasza ją do kina, a następnie do swojego samochodu zaparkowanego gdzieś na odludziu - dziewczyna przekona się, że ma to nieoczekiwane konsekwencje. W trakcie seksu chłopak rzuca na nią klątwę - Jay umrze, jeśli nie przekaże jej kolejnej osobie. Może to zrobić oczywiście tylko w łóżku. Bohaterka początkowo nie bierze poważnie gróźb, dopiero gdy objawia jej się upiorna staruszka, zaczyna wierzyć w nieuchronność losu. I szukać kochanka.został nakręcony za grosze. Jego budżet wyniósł bowiem zaledwie 2 miliony dolarów. Film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem wśród widzów. W Ameryce zarobił ponad 14,6 mln dolarów. Kolejne 8,6 mln dolarów pochodziło z kin na świecie.