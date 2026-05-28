Newsy Seriale Powstaje serial o Céline Dion. Nie skupi się na jej karierze
Deadline poinformowało, że powstaje nowy serial inspirowany życiem Celine Dion. Projekt zatytułowany roboczo "Growing Up Dion" ma opowiedzieć o dzieciństwie legendarnej wokalistki i powstaje przy oficjalnym wsparciu jej rodziny.

Za produkcję odpowiadają Diamant Rouge Entertainment oraz showrunnerka Zoë Green, znana z pracy przy serialach "Carnival Row" i "Syrena"

Serial ma pokazać przede wszystkim młodość Dion w Quebecu - od dorastania w skromnym, pełnym muzyki domu po pierwsze kroki na drodze do światowej kariery. Twórcy skupią się na relacji przyszłej gwiazdy z matką Thérèse oraz wyjątkowej dynamice w rodzinie złożonej z czternaściorga rodzeństwa.

Projekt bazuje na książce "Dion, A Family Saga" napisanej przez siostrzeńca wokalistki, Jimmy'ego Diona, który pełni również rolę konsultanta. Producentem serialu został brat piosenkarki, Jacques Dion. W oświadczeniu stwierdził: Ten serial ma dla naszej rodziny ogromne znaczenie, ponieważ oddaje ducha, trudności i miłość, które definiowały nasze dzieciństwo. Jesteśmy dumni, że w końcu możemy podzielić się tą historią ze światem w sposób wierny temu, kim naprawdę jesteśmy.

Celine Dion pozostaje jedną z największych gwiazd muzyki pop w historii. Jej albumy sprzedały się w nakładzie ponad 200 mln egzemplarzy, a utwór "My Heart Will Go On" z filmu "Titanic" stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów wszech czasów.

W ostatnich latach artystka zmagała się z zespołem sztywności uogólnionej, ale niedawno wróciła na scenę podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich i przygotowuje się do koncertów w Paryżu. Na razie nie ogłoszono obsady serialu. W przeszłości piosenkarkę grały już m.in. Valérie Lemercier oraz Christine Ghawi.

