Będzie więcej "Szybkich i wściekłych". Peacock daje zgodę na realizację serialu

Widzowie wciąż czekają na jedenasty film kinowy z serii "Szybcy i wściekli", tymczasem Vin Diesel i NBCUniversal idą naprzód ze swoimi planami rozwoju uniwersum. Platforma Deadline donosi właśnie, że platforma Peacock zgodziła się na realizację serialu aktorskiego.
Nowi "Szybcy i wściekli" w 2028 roku
Projekt nie jest zupełnie nowy. Vin Diesel
już od jakiegoś czasu mówił o potrzebie rozszerzenia uniwersum "Szybkich i wściekłych
" o seriale aktorskie. Mają one opowiedzieć nieznane historie bohaterów kochanych przez fanów oraz rozszerzyć mitologię uniwersum. Diesel wspominał nawet o tym, że mogą powstać aż cztery seriale.
Na razie jednak Peacock daje zielone światło tylko jednemu projektowi. Jego tytuł nie jest na razie znany. Wiemy za to, że odpowiadać za niego będą Mike Daniels
("Synowie Anarchii
", "Pamiętniki wampirów
") i Wolfe Coleman
("9-1-1: Teksas
"). To oni są scenarzystami i showrunnerami całości. Vin Diesel
będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego.
Według portalu Deadline serial będzie miał swoją premierę w 2028 roku
. Co natychmiast wywołało spekulacje, na ile będzie on powiązany z filmem "Szybcy i wściekli 11
". Finał kinowego cyklu ma bowiem również trafić na ekrany w 2028 roku.
Zwiastun filmu "Szybcy i wściekli 10"