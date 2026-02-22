Newsy Nagrody BAFTA wręczone. Paul Thomas Anderson triumfuje. "Wielki Marty" wielkim przegranym
Wielki sprawdzian przed Oscarami za nami. Dziś w Londynie wręczone zostały nagrody BAFTA. I choć większość nagród otrzymali faworyci, to jak zwykle nie obyło się bez niespodzianek.


BAFTA 2026: "Jedna bitwa po drugiej" wielkim wygranym



Największym zaskoczeniem jest nagrodzenie Roberta Aramayo w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w filmie "I Swear". Aramayo zdobył też nagrodę publiczności przyznawaną dla wschodzącej gwiazdy. "I Swear" nagrodzono także za casting. Tym samym - także ku zaskoczeniu wielu - "I Swear" był najbardziej obsypanym nagrodami filmem brytyjskim na tegorocznej gali BAFTA.

Faworyzowany "Hamnet" musiał zadowolić się dwiema statuetkami: dla najlepszego filmu brytyjskiego i dla najlepszej aktorki.

Zgodnie z oczekiwaniami największym wygranym okazała się "Jedna bitwa po drugiej". Film był faworytem tegorocznej gali BAFTA mając na koncie aż 14 nominacji. Ostatecznie zdobył sześć statuetek, w tym dla najlepszego filmu, za reżyserię oraz dla Seana Penna jako najlepszego aktora drugoplanowego.

"Grzesznicy", którzy rozpoczynali galę z 13 nadziejami na wygraną, ostatecznie musieli zadowolić się trzema statuetkami. Tyle samo nagród zdobył też "Frankenstein".

GettyImages-2263014854.jpg Getty Images © Gareth Cattermole

Robert Aramayo z dwiema nagrodami BAFTA

BAFTA 2026: "Wielki Marty" wielkim przegranym



Tym samym największym przegranym gali okazał się "Wielki Marty". Film miał aż 11 nominacji i na tym się jego przygoda z nagrodami BAFTA zakończyła. Brytyjska Akademia całkowicie zignorowała ten film.

Także dwie nagrody dla "Hamneta" należy uznać za rozczarowanie, skoro film miał 11 nominacji. Kompletnie zignorowana została "Bugonia" (5 nominacji). Zaś "Wartość sentymentalna" wygrała tylko w kategorii film nieanglojęzyczny pomimo ośmiu nominacji.

Zwiastun filmu "Jedna bitwa po drugiej"




BAFTA 2026: Lista nagrodzonych



Najlepszy film
"Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy brytyjski film
"Hamnet"

Najlepszy debiut brytyjskiego reżysera, scenarzysty lub producenta
Akinola Davies Jr. (reżyseria) i Wale Davies (scenariusz) - "Cień mojego ojca"

Najlepszy film nieanglojęzyczny
"Wartość sentymentalna"

Najlepszy dokument
"Pan Nikt kontra Putin"

Najlepsza animacja
"Zwierzogród 2"

Najlepszy film dla dzieci i rodziny
"Boong"

Najlepsza reżyseria
Paul Thomas Anderson - "Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy scenariusz oryginalny
"Grzesznicy"

Najlepszy scenariusz adaptowany
"Jedna bitwa po drugiej

Najlepsza aktorka pierwszoplanowa
Jessie Buckley – "Hamnet

Najlepszy aktor pierwszoplanowy
Robert Aramayo – "I Swear

Najlepsza aktorka drugoplanowa
Wunmi Mosaku – "Grzesznicy"

Najlepszy aktor drugoplanowy
Sean Penn – "Jedna bitwa po drugiej

Najlepszy casting
"I Swear"

Najlepsze zdjęcia
"Jedna bitwa po drugiej"

Najlepszy montaż
"Jedna bitwa po drugiej"

Najlepsze kostiumy
"Frankenstein"

Najlepszy makijaż i fryzury
"Frankenstein"

Najlepsza muzyka
"Grzesznicy"

Najlepsza scenografia
"Frankenstein"

Najlepszy dźwięk
"F1: Film"

Najlepsze efekty specjalne
"Avatar: Ogień i popiół"

Najlepszy brytyjski animowany film krótkometrażowy
"Two Black Boys in Paradise"

Najlepszy brytyjski film krótkometrażowy
"This Is Endometriosis"

Wschodząca Gwiazda (nagroda publiczności)
Robert Aramayo

