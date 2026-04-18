"Clair Obscur" wyrównuje osiągnięcie "Baldur's Gate 3"

W piątek w Londynie odbyła się ceremonia wręczenia BAFTA Game Awards. Gala zakończyła się triumfem "Clair Obscur: Expedition 33".
"Clair Obscur: Expedition 33" jak "Baldur's Gate 3"
Triumf "Clair Obscur: Expedition 33"
nie jest rzecz jasna żadnym zaskoczeniem. Gra rozpoczęła wieczór jako faworyt mając 12 nominacji na koncie. Ostatecznie zdobyła trzy nagrody
: gra roku, debiut roku, najlepszy występ pierwszoplanowy.
Tym samym "Clair Obscur: Expedition 33
" wyrównało osiągnięcie, które dotąd zaliczyła tylko jedna gra, czyli zdobycie tytułu gry roku na pięciu najważniejszych rozdaniach roku. Od 2014 roku, kiedy ukonstytuowała się obecna "Wielka Piątka", tylko "Baldur's Gate 3" i teraz "Clair Obscur: Expedition 33" mogą pochwalić się wszystkimi pięcioma tytułami GOTY.
"Clair Obscur: Expedition 33
" to nie jedyna gra, która triumfowała w Londynie. Trzy statuetki BAFTA Games otrzymali twórcy "Dispatch"
(animacja, dźwięk, występ drugoplanowy). Co nie jest również niespodzianką. Tytuł zaczynał wieczór z 9 nominacjami.
Mający osiem nominacji "Ghost of Yōtei"
zdobył dwie nagrody. Został wyróżniony za muzykę i osiągnięcia techniczne. Największym przegranym okazała się gra "Indiana Jones i Wielki Krąg"
, która mimo sześciu nominacji nie otrzymała żadnej nagrody.
