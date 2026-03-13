"Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji do BAFTA Games Awards

Ogłoszono nominacje do tegorocznych nagród BAFTA Games Awards. Członkowie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wybrali 42 gry w 17 kategoriach spośród 255 tytułów wydanych między 16 listopada 2024 a 14 listopada 2025.
Który tytuł zostanie grą roku?
Getty Images © Tim Whitby
Najwięcej nominacji zdobyła "Clair Obscur: Expedition 33
" - aż 12. Dalej znalazły się m.in. "Dispatch
" (9 nominacji), "Ghost of Yōtei
" (8), "Death Stranding 2: On the Beach
" (7) oraz "Indiana Jones i Wielki Krąg
" (6). W kategorii najlepsza gra roku nominowane zostały:
- "Arc Raiders
"
- "Blue Prince
"
- "Clair Obscur: Expedition 33
"
- "Dispatch
"
- "Ghost of Yōtei
"
- "Indiana Jones i Wielki Krąg
" WSZYSTKIE NOMINACJE TUTAJ.
Jak podkreśliła przewodnicząca komitetu gier BAFTA, Tara Saunders, tegoroczne nominacje pokazują branżę w trakcie zmian - obok dużych studiów coraz silniej zaznaczają się twórcy niezależni, a wiele zespołów developerskich otrzymało swoje pierwsze nominacje. Laureatów poznamy podczas ceremonii, która odbędzie się 17 kwietnia w Londynie.
O czym opowiada "Clair Obscur: Expedition 33"?
Raz do roku Malarka budzi się i maluje coś na swym Monolicie. To przeklęta liczba. Każdy w tym wieku zmienia się w dym i znika. Z roku na rok liczb jest mniej i więcej nas zostaje usuniętych. Jutro się przebudzi i namaluje "33". Jutro my wyruszymy w naszą ostatnią misję – zniszczymy Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci. Jesteśmy Ekspedycją 33.
"Clair Obscur: Expedition 33" to przełomowa turowa gra RPG z mechanikami w czasie rzeczywistym, w której bitwy stają się bardziej immersyjne niż kiedykolwiek. Odkryj świat fantasy inspirowany francuską belle époque, w którym walczysz z potężnymi wrogami.