"Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji do BAFTA Games Awards

&quot;Clair Obscur: Expedition 33&quot; liderem nominacji do BAFTA Games Awards
Ogłoszono nominacje do tegorocznych nagród BAFTA Games Awards. Członkowie Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych wybrali 42 gry w 17 kategoriach spośród 255 tytułów wydanych między 16 listopada 2024 a 14 listopada 2025.

Najwięcej nominacji zdobyła "Clair Obscur: Expedition 33" - aż 12. Dalej znalazły się m.in. "Dispatch" (9 nominacji), "Ghost of Yōtei" (8), "Death Stranding 2: On the Beach" (7) oraz "Indiana Jones i Wielki Krąg" (6).

W kategorii najlepsza gra roku nominowane zostały:

- "Arc Raiders"

- "Blue Prince"

- "Clair Obscur: Expedition 33"

- "Dispatch"

- "Ghost of Yōtei"

- "Indiana Jones i Wielki Krąg"

WSZYSTKIE NOMINACJE TUTAJ.

Jak podkreśliła przewodnicząca komitetu gier BAFTA, Tara Saunders, tegoroczne nominacje pokazują branżę w trakcie zmian - obok dużych studiów coraz silniej zaznaczają się twórcy niezależni, a wiele zespołów developerskich otrzymało swoje pierwsze nominacje. Laureatów poznamy podczas ceremonii, która odbędzie się 17 kwietnia w Londynie.

O czym opowiada "Clair Obscur: Expedition 33"?



Raz do roku Malarka budzi się i maluje coś na swym Monolicie. To przeklęta liczba. Każdy w tym wieku zmienia się w dym i znika. Z roku na rok liczb jest mniej i więcej nas zostaje usuniętych. Jutro się przebudzi i namaluje "33". Jutro my wyruszymy w naszą ostatnią misję – zniszczymy Malarkę, aby już nigdy więcej nie namalowała śmierci. Jesteśmy Ekspedycją 33.

"Clair Obscur: Expedition 33" to przełomowa turowa gra RPG z mechanikami w czasie rzeczywistym, w której bitwy stają się bardziej immersyjne niż kiedykolwiek. Odkryj świat fantasy inspirowany francuską belle époque, w którym walczysz z potężnymi wrogami.

