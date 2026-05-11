BAFTA TV 2026: Historyczne osiągnięcie serialu "Dojrzewanie"

W niedzielę wręczone zostały nagrody BAFTA TV. Tegoroczna rozdanie wyróżnień przejdzie do historii. A wszystko za sprawą serialu "Dojrzewanie".

Imponujące osiągnięcie serialu "Dojrzewanie"



"Dojrzewanie" - zgodnie z oczekiwaniami wszystkich - zostało uznane najlepszym serialem limitowanym. Jednak niemal nikt nie wierzył, że show zdobędzie aż trzy nagrody aktorskie. Docenieni zostali Stephen Graham (dramatyczny aktor pierwszoplanowy) oraz Owen Cooper i Christine Tremarco (role drugoplanowe).

Oznacza to, że w sumie "Dojrzewanie" zebrało cztery nagrody. To pierwszy taki wyczyn w historii BAFTA TV. Do tej pory maksymalna liczba statuetek zdobytych przez jeden tytuł wynosiła trzy.

BAFTA TV. Kto jeszcze został nagrodzony?



Najlepszą aktorką dramatyczną została Narges Rashidi z serialu "Prisoner 951". Z kolei w kategoriach komediowych zwyciężyli: Steve Coogan ("How Are You? It's Alan (Partridge)") i Katherine Parkinson ("Ale akcja!").

Najlepszym serialem dramatycznym uznano "Code Of Silence". W kategorii serial komediowy triumfowała "Amandaland", czyli sequel/soin-off "Motherland".

Za najlepszy serial międzynarodowy uznano "Studio". Odbierający nagrodę Seth Rogen zadedykował ją zmarłej aktorce i gwieździe serialu Catherine O'Harze.

