BAFTA TV 2026: Historyczne osiągnięcie serialu "Dojrzewanie"

W niedzielę wręczone zostały nagrody BAFTA TV. Tegoroczna rozdanie wyróżnień przejdzie do historii. A wszystko za sprawą serialu "Dojrzewanie".
Imponujące osiągnięcie serialu "Dojrzewanie" "Dojrzewanie"
- zgodnie z oczekiwaniami wszystkich - zostało uznane najlepszym serialem limitowanym. Jednak niemal nikt nie wierzył, że show zdobędzie aż trzy nagrody aktorskie. Docenieni zostali Stephen Graham
(dramatyczny aktor pierwszoplanowy) oraz Owen Cooper
i Christine Tremarco
(role drugoplanowe).
Oznacza to, że w sumie "Dojrzewanie" zebrało cztery nagrody. To pierwszy taki wyczyn w historii BAFTA TV.
Do tej pory maksymalna liczba statuetek zdobytych przez jeden tytuł wynosiła trzy.
Zwiastun serialu "Dojrzewanie"
BAFTA TV. Kto jeszcze został nagrodzony?
Najlepszą aktorką dramatyczną została Narges Rashidi
z serialu "Prisoner 951
". Z kolei w kategoriach komediowych zwyciężyli: Steve Coogan
("How Are You? It's Alan (Partridge)
") i Katherine Parkinson
("Ale akcja!
").
Najlepszym serialem dramatycznym uznano "Code Of Silence"
. W kategorii serial komediowy triumfowała "Amandaland"
, czyli sequel/soin-off "Motherland
".
Za najlepszy serial międzynarodowy uznano "Studio"
. Odbierający nagrodę Seth Rogen
zadedykował ją zmarłej aktorce i gwieździe serialu Catherine O'Harze
.
Pełną listę nagrodzonych znajdziecie TUTAJ
.