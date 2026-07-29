Jared Leto oskarżony o przemoc seksualną przez cztery kobiety. W dokumencie BBC

Czarne chmury zbierają się nad aktorem i piosenkarzem Jaredem Leto. BBC zrealizowało dokument "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", w którym pod adresem artysty padają najpoważniejsze zarzuty kryminalne.
Ofiary Jareda Leto opowiadają o swoich doświadczeniach
W przygotowanym przez BBC dokumencie "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret"
pojawia się 10 kobiet, które opowiadają o swoich negatywnych doświadczeniach z Jaredem Leto
. Twórcy dokumentu twierdzą, że kontaktowali się z gwiazdorem, ale ani on ani jego przedstawiciele nie odnieśli się do pojawiających się w materiale zarzutów.
A są one poważne. Cztery z kobiet twierdzą, że były ofiarami przestępstw na tle seksualnym, których dopuścił się Jared Leto, kiedy były w wieku 16-19 lat
. Chodzi o wydarzenia z okresu 2002-16.
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Jared Leto na koncercie w 2003 roku
Wśród zarzutów pojawiają się opisy napaści seksualnej lub jej próby
. Uprawianie seksu z osobami poniżej 18 roku życia w Kalifornii, gdzie taki akt w świetle prawa jest zawsze gwałtem. Pojawiają się też zarzuty groomingu, nieprzyzwoitych zachowań, tekstów.
Jedna z kobiet pojawiających się w materiale opowiada, że spotkała Leto, kiedy miała 19 lat. Kiedy gwiazdą zaczął składać jej niedwuznaczne propozycje, myślała, że ochroni się, kiedy powie, że jest nieletnią. Jednak na słowa dziewczyny o tym, że ma 17 lat, Leto
zareagował: Czym jest wiek, jeśli nie liczbą? Poza tym, jesteśmy w Europie.
Większość z tych zachowań dotyczy Jareda Leto
piosenkarza i miały miejsce w trasach koncertowych jego zespołu Thirty Seconds to Mars.
O Jaredzie Leto
od lat krążą plotki, że jego zachowanie wobec kobiet jest co najmniej dwuznaczne. W ostatnich latach jednak mocno się nasiliły. W ubiegłym roku DJ-ka Allie Teilz opowiedziała publiczne o tym, jak została przez gwiazdora seksualnie napastowana. Na jej słowa zareagowały inne kobiety, które również podzieliły się swoimi mrocznymi historiami z kontaktów z Leto
.
Aktor na razie milczy.