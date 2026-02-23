Burza wokół BBC za cenzurę laureatów i brak cenzury rasistowskich zwrotów

BBC ma poważny problem. A wszystko przez transmisję ceremonii wręczenia nagród BAFTA. Sytuacja jest tym bardziej dziwna, że nagrody BAFTA nie są transmitowane na żywo, lecz z odtworzenia, z dwugodzinnym opóźnieniem.
Rasistowskie hasła zostały w transmisji
Wielkim problemem okazał się dla BBC i organizatorów gali jeden z gości - John Davidson. Jest on osobą cierpiącą na zespół Tourette’a i wielkim aktywistą edukującym świat na temat choroby. Zespół Tourette’a to zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się przede wszystkim występowaniem licznych tików ruchowych i werbalnych (takich jak przekleństwa i wulgaryzmy).
Davidson był gościem gali, ponieważ jednym z nominowanych do nagród BAFTA filmów był "I Swear" będący jego biografią. Film odniósł na gali wielki sukces zdobywając trzy nagrody (dwie z nich powędrowały do rąk grającego Davidsona Roberta Aramayo).
Organizatorzy niestety posadzili Davidsona w takim miejscu, w którym jego tiki werbalne były zbierane przez mikrofony i przez to słyszalne w transmisji. Kiedy na scenie byli Delroy Lindo i Michael B. Jordan, w transmisji można usłyszeć, jak Davidson wykrzykuje rasistowskie słowo na "n". Pomimo że relacja była nadawana z odtworzenia i z łatwością można było to usunąć, nie zdecydowano się tego uczynić.
Co więcej, w takiej formie relacja trafiła na platformę BBC iPlayer. Ostatecznie w okolicach południa, po licznych protestach, transmisja została zdjęta z platformy. BBC jednocześnie przeprosiło za zaistniałą sytuację.
Do sprawy odniósł się już Delroy Lindo, który w wypowiedzi dla Vanity Fair stwierdził, że żałuje tylko jednego - że nikt z organizatorów gali nie podszedł do nich po incydencie, by z nimi porozmawiać i wyjaśnić sprawę.
Ale na tym nie koniec problemów BBC z galą BAFTA. Kolejnym problemem jest wycięcie z relacji części przemówienia Akinoly Daviesa Jr. Zdobył on nagrodę dla najlepszego brytyjskiego debiutanta za swój film "Cień mojego ojca".
Davies Jr. w swoim przemówieniu zadedykował nagrodę m.in. migrantom, uchodźcom i ofiarom ludobójstw deklarując, że ich historie są ważne i warte opowiadania. Zakończył przemowę zdaniem: Dla Nigerii, dla Londynu, Kongo, Sudanu. Wolna Palestyna.
Jednak widzowie oglądający relację w telewizji tego nie zobaczyli. BBC miało problem z usunięciem rasistowskiego słowa z transmisji, ale nie miało problemu z ocenzurowaniem czarnoskórego artysty przemawiającego w czasie odbierania nagrody.
Rzecznik BBC tłumaczył, że cięcie było uzasadnione koniecznością skrócenia transmisji gali do dwóch godzin, jakie były zaplanowane w ramówce stacji i że pełna wersja przemówienia jest dostępna na kanale YouTube nagród BAFTA.